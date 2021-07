Inghilterra, dopo gli insulti razzisti ai giocatori neri il difensore Mings attacca il governo: “Avete aizzato gli animi”

Pubblicità

LONDRA – È il primo calciatore della nazionale a scagliarsi apertamente contro Boris Johnson e la ministra dell’Interno, la “falca” Priti Patel. È il difensore Tyrone Mings, 28 anni dell’Aston Villa, nero, che non ce l’ha fatta a trattenersi su Twitter dopo le migliaia di inquietanti messaggi razzisti online contro i tre giocatori inglesi che hanno fallito i calci di rigore, anche loro tutti neri: Rashford, Saka e Sancho. Così ieri sera Mings ha scritto su Twitter, menzionando direttamente la ministra Patel che si diceva “disgustata” dalle offese razziste contro i tre giovani della nazionale dei Tre Leoni: “Prima avete aizzato gli animi all’inizio dell’Europeo, quando dicevate che facevamo “Politica gestuale” quando ci inginocchiavamo contro il razzismo. Ora fate finta di essere scandalizzati quando tutto questo è ciò per cui si siamo attivati e contro cui stiamo lottando”.

Jonhson e Patel nel mirino di Mings

Un attacco molto duro, quello di Mings, che pare rappresentare un sentimento ancora più esteso nella nazionale inglese, una delle più determinate a inginocchiarsi contro il razzismo dopo che la Premier League aveva adottato ufficialmente proprio quel gesto del giocatore di football americano Colin Kaepernick e poi del movimento di Black Lives Matter. Quell’inginocchiarsi però non è mai piaciuto al governo Johnson, che lo ha sempre associato a Black Lives Matter, alla sua caratura politica e alla “cancellazione della Storia” (vedi l’abbattimento delle statue) esecrata a Downing Street. Allo stesso tempo, però, il primo ministro, Patel e il resto del governo non hanno mai condannato chiaramente i “buu” di alcuni tifosi ricevuti dai giocatori inglesi inginocchiati durante le prime amichevoli a Middlesbrough e nel Nord dell’Inghilterra.

Governo criticato anche in passato

Questo a Mings e molti altri nella nazionale non è piaciuto. Sterling, per esempio, ha sempre fatto campagna contro il razzismo e soprattutto Marcus Rashford ha criticato apertamente Johnson nei mesi scorsi, ma su un altro tema: quello dei pasti scolastici, molto spesso l’unico vero momento della giornata in cui milioni di bambini poveri in Inghilterra riescono a mangiare. Per tutte queste serpeggianti tensioni, ancora non è chiaro se Johnson inviterà la nazionale inglese a Downing Street per complimentarsi del loro Euro2020, come ieri l’Italia ha fatto a Roma con il premier Mario Draghi. Il timore, del primo ministro e dei suoi collaboratori, è che qualche giocatore possa inscenare una critica o una protesta plateale in quella circostanza, che ovviamente imbarazzerebbe fortemente Johnson.

Intanto parla anche Marcus Rashford. L’attaccante 23enne dello United si è scusato con la nazione sui social per il rigore sbagliato: “Non so perché è capitato, mi capita molto raramente sbagliarli, ma sentivo che c’era qualcosa che non andava”. Poi ha citato anche le offese razziste che ha ricevuto: “Io sarò sempre me stesso”. E ha pubblicato commoventi lettere di conforto ricevute da bambini inglesi, oltre ai cuori e le poesie lasciate dai tifosi sul suo murale di Manchester sfregiato da ignoti ieri.





