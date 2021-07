Inghilterra-Italia, Chiellini: “Cuore caldo e testa fredda, o a Wembley non si sopravvive”

Pubblicità

Pubblicità

LONDRA – Giorgio Chiellini parla da capitano alla vigilia della finale di Wembley, la prima della sua carriera con la maglia azzurra.

La finale sarà molto diversa dalla semifinale, secondo lei?

“L’Inghilterra ha caratteristiche differenti dalla Spagna e in finale sono arrivate le due nazionali che hanno dimostrato e meritato di più. In quanti agli inglesi, basta vedere il loro score per capire che sono una squadra solida, fisica, con grandi individualità in tutti i reparti e una grande organizzazione introdotta dall’allenatore fin dal 2016. L’Inghilterra non palleggia come gli spagnoli ma è forte in tutti i settori, ha subito appena mezzo gol su punizione e quando attacca va a folate e può farti male”.

Servirà testa fredda o cuore caldo?

“Serviranno entrambi. Senza cuore caldo non sopravvivi a una finale a Wembley, ma senza testa fredda neanche. Ci saranno momenti in cui bisognerà osare e andare e altri in cui servirà essere lucidi e avere i nervi sotto controllo”.

Come la sta vivendo quest’attesa, lei personalmente?

“Sono partite che potrebbero non capitare più, è una fortuna incredibile poterla giocare. Il compito mio è sdrammatizzare la tensione che c’è. Siamo tutti consapevoli dell’importanza della gara, quindi non serve risaltarla ma fare da pompieri a questo turbinio di emozioni che sta accompagnando noi e loro. Bisogna godersela con tanta gioia, con spensieratezza e con un pizzico di follia: sono questi gli elementi che ci hanno permesso di arrivare fin qua”.

Qual è il suo giudizio su Kane?

“Mi ricordo la prima volta che lo affrontai, in un’amichevole a Torino: rimasi impressionato perché è fisico, ha tecnica, sa fare assist, segna di testa, batte le punizioni, tira da fuori. Sono uno dei suoi più grandi estimatori, chiedete a Paratici per conferma. Lui avrà la fortuna di goderselo al Tottenham, io di vederlo domani da vicino. Sarà difficile ma stimolante”.

Vuole mandare un messaggio al partito dell’onorevole sconfitta, cioè a quelli che sono già contenti così?

“Non ho mai preso in considerazione l’idea di far parte di quel partito. Ci stiamo godendo quest’avventura e veramente si respira qualcosa di diverso dall’inizio di questa spedizione. Ho deciso di continuare con questo ciclo perché vedevo le possibilità che c’erano e quando hanno rinviato l’Europeo di un anno per la pandemia dissi che ci avrebbe fatto bene perché i nostri giovani sarebbero maturati ulteriormente. Dopo il 4-0 alla Repubblica Ceca in amichevole ho avvertito che c’era qualcosa di magico. Come dice Mancini, prima mancavano tre centimetri, poi due e adesso ci manca l’ultimo”.

Le immagini dei rigori con la Spagna, di lei che scherza con Jordi Alba, hanno riportato il suo stato d’animo o una strategia per innervosire gli avversari?

“Ho tante partite sulle spalle e mi sto davvero assaporando ogni attimo di questi ultimi anni: ridere, scherzare e abbracciare l’ho sempre fatto, ma qui me la sto godendo ancora di più. Nessuna strategia, sono così nel bene e nel male. Tanti compagni mi vogliono bene, tanti avversari meno, ma credo non sia mai mancato il rispetto reciproco”.

Come sta vivendo questo momento?

“Devo pensare giorno dopo giorno, non posso fare progetti a lungo termine. Devo solo trasmettere gioia di giocare ai ragazzi. Ognuno deve mettere qualcosa di suo, c’è l’estroverso e l’introverso, o quello che sa dire la parola giusta per sdrammatizzare. Poi qui al mio fianco c’è un grande chef che sa unire bene gli ingredienti”.

Sia sincero: due mesi fa si aspettava un epilogo del genere?

“Credevamo di fare un grande Europeo, poi la strada è piena di ostacoli e di sliding doors che non si possono prevedere. Ma la sensazione è sempre stata che avremmo fatto una grande manifestazione. Eravamo pronti, liberi e leggeri. In più, le partite di Roma ci hanno dato una spinta decisiva grazie al pubblico, dopo che da un anno giocavamo davanti a nessuno”.

Questa formula ha favorito l’Inghilterra?

“C’è sempre uno che gioca in casa, non è la prima né sarà l’ultima volta. Il vantaggio è stato non aver viaggiato, ma quello vale anche per noi. Chiedete agli amici svizzeri, se non avrebbero preferito evitarsi certe trasferte. Ho detto che l’Inghilterra era favorita perché è una squadra forte, non per altro. Comunque adesso mi interessa godermi questa giornata speciale in questo stadio speciale”.

Come farete voi “vecchietti” a contenere i ragazzi inglesi?

“Anche Kane e Sterling non sono più giovanissimi, per la verità. Certo che se io mi metto a fare una corsa con Sterling non arriverò mai prima di lui, ma in situazioni diverse, tipo su un rinvio del portiere, è più probabile che la palla la prenda io. Loro sono forti anche con le riserve, hanno una panchina che sarebbe potuta arrivare in finale lo stesso, ma cercheremo di portarli dove le nostre caratteristiche riescono a limitarli. Però non è importante che vincano Bonucci o Chiellini contro Kane o Sterling, ma che l’Italia batta l’Inghilterra”.





Go to Source

Tweet Share Pinterest