Inghilterra-Italia, Kane: “Umili ma determinati. Abbiamo la mentalità vincente”

LONDRA – Il capitano inglese Harry Kane è pronto alla sfida con l’Italia.

Quali sono le sue sensazioni nell’affrontare Chiellini e Bonucci?

“Sono due difensori eccezionali, molto esperti, hanno già giocato tante partite come questa. Da attaccante voglio sfidare i migliori al mondo e loro sono fra questi. Ma la partita non si riduce a una sfida tra noi”.

Vi state rendendo conto dell’emozione popolare che state trasmettendo?

“Abbiamo iniziato questo torneo con l’obiettivo di vincerlo, il fatto di vedere la gente per strada e l’accoglienza avuta oggi all’albergo dimostrano quanto sia importante l’evento per l’Inghilterra. Nella bolla non abbiamo potuto toccare veramente con mano quello che stava succedendo, ma adesso è bello vedere questo entusiasmo. Siamo orgogliosi di rappresentare gli inglesi e speriamo di renderli ancora una volta fieri di noi”.

Da capitano, quanto è diversa questa vigilia così importante?

“Abbiamo seguito la stessa preparazione di sempre, abbiamo avuto tempo di lavorare sul campo, abbiamo osservato la stessa routine. C’è più entusiasmo, più attesa, ma questo è il calcio di altissimo livello e ci siamo abituati, perché molti di noi hanno avuto la possibilità di giocare partite così nel club o in nazionale, al Mondiale di tre anni fa. Dobbiamo goderci il momento”.

L'Inghilterra, i nuovi leoni fra geni maledetti e bravi ragazzi dal nostro inviato Emanuele Gamba 10 Luglio 2021

Ha detto che si era preparato per crescere di tono dagli ottavi in poi: è pronto per l’ultimo atto?

“Non fraintendetemi, mi sarebbe piaciuto segnare tre o quattro anche nel girone e prendere slancio. Ai Mondiali però mi ero stancato troppo nella prima fase, con i gol a Tunisia e Panama, e forte di quell’esperienza non volevo andare troppo oltre e aspettare il momento buono. Per fortuna la strategia ha funzionato piuttosto bene”.

Trova giusto che l’Inghilterra non faccia pretattica? Avere una bella immagine non può essere controproducente?

“Siamo umili, siamo simpatici ma siamo anche molto determinati. Nel calcio moderno si usa meno la pretattica, siamo concentrati su dove vogliamo andare. Senza mentalità vincente non si va da nessuna parte”.

Inghilterra: la metamorfosi di Southgate, comunque vada diventerà Sir dal nostro corrispondente Antonello Guerrera 10 Luglio 2021

È vero che nella squadra ci sono molti punti di riferimento?

“Da capitano avere molti leader mi aiuta. Non c’è un’unica voce, siamo in tanti a poter dare una mano prima, durante e dopo la partita. Senza il loro contributo non saremo qui, i leader sono stati un esempio per i più giovani. Più esperienza abbiamo e meglio è”.





