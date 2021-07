Inghilterra sconfitta, c’era una volta il fair play

Pubblicità

Pubblicità

Nella finale di Wembley abbiamo assistito a uno scambio di ruoli tra Italia e Inghilterra. Gli azzurri hanno giocato all’inglese, attaccando e divertendo, con uno stile nuovo rispetto alla loro tradizione difensiva: sono passati dal “primo non prenderle” al “dobbiamo farne uno più degli altri”. Viceversa, i padroni di casa hanno giocato all’italiana, se non proprio e non sempre con il proverbiale catenaccio, certamente con schemi più cauti e ben diversi dal calcio d’arrembaggio che si vede abitualmente ogni sabato in Premier League.

Lo scambio delle parti, per di più, è stato visibile anche fuori dal campo. I nostri hanno dato prova di fair play, nessuna polemica e poche lamentele durante il torneo, un atteggiamento culminato nelle dichiarazioni post partita di Roberto Mancini secondo cui, nonostante la conquista del titolo sia meritata, i calci di rigore sono “una questione di fortuna”. In questo caso, a dire il vero, non tanto: all’esito hanno contribuito le parate del miglior portiere d’Europa e la scelta probabilmente sbagliata dei tiratori inglesi. L’allenatore degli azzurri, tuttavia, non ha voluto farlo notare. Ci siamo comportati più secondo gli stereotipi inglesi che quelli italiani.

La nazionale dei Tre Leoni, al contrario, è apparsa arrogante nelle esagerate aspettative di vittoria e insofferente davanti alla sconfitta, tra accuse agli italiani di fingere infortuni (quando il tuffo più clamoroso in realtà lo ha fatto il loro Sterling, guadagnando il rigore decisivo in semifinale contro la Danimarca), violenze all’esterno e all’interno dello stadio nella finale, fischi all’Inno di Mameli, abusi razzisti sui social contro i responsabili dei rigori sbagliati e l’apparente gesto di stizza dei giocatori che si sono tolti dal collo la medaglia di secondi classificati. Comportamenti più tipici dei melodrammi creati attorno al pallone nei paesi del Mediterraneo che di queste latitudini.

“Gli italiani giocano a calcio come se fossero in guerra e combattono le guerre come se fossero partite di calcio”, sosteneva Winston Churchill, esprimendo un sentimento di sostanziale disprezzo verso un popolo che giudicava inferiore, sul piano sportivo come sul piano militare. Erano altri tempi, e il premier britannico vincitore del nazismo non aveva tutti i torti: ma i tempi cambiano e con essi le nazioni. Naturalmente sarebbe eccessivo leggere nella prestazione “all’inglese” della squadra azzurra un Rinascimento che travalica lo sport in tutto e per tutto: in fondo è soltanto una partita. Dopo avere ridecorato Downing Street alla stregua di un pub con le bandierine della Croce di San Giorgio, è verosimile che Boris Johnson, se avesse vinto l’Inghilterra, avrebbe strumentalizzato l’impresa come una conferma della Brexit: “Ce ne siamo andati dalla Ue perché siamo i più forti”.

Senza ricadere nell’errore analogo, è curioso che le ultime quattro squadre vincitrici dei campionati europei, Grecia Spagna Portogallo Italia, siano i famigerati Pigs, paesi spendaccioni e perennemente in crisi, additati da Londra come uno dei motivi per divorziare dall’Unione Europea. E riguardo all’Italia, in particolare, ascoltiamo il parere di un arbitro esterno, imparziale e autorevole come il New York Times: “La sua vittoria riecheggia un più ampio risorgimento. Se una squadra infaticabile e imbattuta ha sollevato lo spirito del paese dopo molteplici lockdown e incalcolabili sofferenze, è solo il più recente segnale di una rinascita nazionale”.

Lo scambio delle parti per 90 minuti, più supplementari e rigori, non significa che gli italiani perderanno le proprie caratteristiche o abbiano curato tutti i ben risaputi difetti. Ammettiamo però che, per studi, interessi e frequentazioni, una parte della nostra opinione pubblica è anglofila da sempre: e l’imitazione, come avvertiva Oscar Wilde, è la forma più sincera di adulazione. Allenando e giocando su questa sponda della Manica, la premiata coppia Mancini&Vialli ha studiato e imparato: poi, agli Europei, gli azzurri hanno imitato con successo gli inglesi, che del football e del fair play sono maestri. O perlomeno, lo erano.







Go to Source

Tweet Share Pinterest