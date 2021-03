Inizia la Fase Due di Biden: un maxi piano da 2.250 miliardi di dollari per riportare l’America al dinamismo degli anni ’60

Pubblicità

NEW YORK – Riportare l’America al dinamismo degli anni Sessanta, quando la ricerca scientifica statale guidava la corsa allo spazio, le grandi opere e i lavori pubblici federali erano un motore di crescita. E’ uno dei temi che ispirano la Fase Due di Joe Biden, che ha inizio ufficialmente stasera. Si comincia da un maxi-piano di 2.250 miliardi di dollari in investimenti pubblici, concentrati soprattutto sulla ricostruzione o la modernizzazione delle infrastrutture, una nuova politica industriale a favore delle tecnologie avanzate, la sostenibilità e le energie rinnovabili. La Cina sarà una presenza incombente: tra le ragioni di questo piano c’è l’urgenza di contrastare gli sforzi di Xi Jinping per la leadership nelle tecnologie avanzate e nelle energie rinnovabili. Biden presenta il suo piano alle 22.30 italiane in una città-simbolo del primo miracolo industriale americano, a Pittsburgh in Pennsylvania, quella che fu la capitale del carbone e dell’acciaio. Il presidente illustrerà i dettagli di questa manovra decennale d’investimenti in un centro di formazione professionale per falegnami, un gesto d’attenzione verso la classe operaia che sarà il destinatario numero uno del rilancio economico. Milioni di posti di lavoro sono un “effetto collaterale” atteso da questa manovra.

dal nostro corrispondente Federico Rampini 22 Marzo 2021

La Fase Due di Biden ha un nome: Build Back Better, cioè ricostruire meglio, ricostruire un’economia adeguata alle sfide del futuro. Ma i 2.250 miliardi d’investimenti in dieci anni sono solo una parte del progetto, e per questo primo capitolo c’è un nome specifico: The American Jobs Plan. La scelta degli slogan riecheggia il nazionalismo di Donald Trump e infatti Biden è deciso a strappare al suo predecessore la rappresentanza delle classi lavoratrici, con un neo-nazionalismo di sinistra, senza mollare di un centimetro sul protezionismo verso la Cina. Ma la sfida con Pechino si vince nei fatti costruendo un’America più efficiente, più competitiva. Con la Fase Uno, la manovra già varata per 1.900 miliardi, Biden ha trasferito fondi pubblici agli individui e alle famiglie, ha operato un redistribuzione in favore del ceto medio. Ora passa agli investimenti in infrastrutture che ha promesso in campagna elettorale. La lista è lunga. 650 miliardi per le infrastrutture “fisiche” tradizionali, ormai spesso fatiscenti e inadeguate: strade e autostrade, porti e aeroporti, ferrovie. Altre centinaia di miliardi per la rete idrica, la rete elettrica, il wi-fi ad alta velocità, le telecom 5G. Nei settori chiave della sfida cinese sulle tecnologie avanzate – semiconduttori, intelligenza artificiale, robotica, 5G, biotecnologie – ci saranno 300 miliardi per un revival della politica industriale. Un intervento di 400 miliardi che ha un segno completamente diverso viene stralciato e anticipato dalla Fase 3 per la sua urgenza: 400 miliardi per una serie di misure a favore degli anziani e dei disabili, a cominciare dall’assistenza a domicilio.

C’è anche un’indicazione sul finanziamento di questi piani, anche se le nuove tasse verranno scorporate in un disegno di legge successivo. A differenza della manovra assistenziale e redistributiva già varata (quella da 1.900 miliardi), che era tutta in deficit-spending, Biden stavolta vuole una copertura degli investimenti pubblici con nuove tasse. Chiede al Congresso di rialzare il prelievo sugli utili societari dal 21% al 28% e la global minimum tax per i profitti esteri delle multinazionali dal 13% al 21%. Biden ha promesso che non ci saranno tasse aggiuntive su chi guadagna meno di 400.000 dollari annui. Le maggiori tasse dovranno durare 15 anni, anche se il piano d’investimenti dovrebbe essere completato entro 8-10 anni. I democratici sono pronti a far passare questa seconda manovra dell’era Biden come la prima, cioè senza un solo voto repubblicano.

Il Wall Street Journal sottolinea l’enorme portata politica delle due manovre che Biden ha presentato dentro l’arco dei suoi primi 100 giorni: è la demolizione di tutta la rivoluzione neoliberista che ebbe inizio con Ronald Reagan nel 1980. Biden di fatto ha messo insieme un grande piano di lotta alla povertà e redistribuzione dei redditi a favore del ceto medio (come tentò Lyndon Johnson con la Great Society negli anni Sessanta) e ora un rilancio in grande stile di investimenti pubblici in infrastrutture che riecheggia il New Deal di Franklin Roosevelt negli anni Trenta. E’ un ribaltamento anche ideologico, una riabilitazione del ruolo dello Stato che torna al centro della politica economica.





