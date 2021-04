Inps, aperte le domande per il nuovo bonus baby sitting

Pubblicità

MILANO – L’Inps ha aperto sul suo portale la procedura per richiedere il nuovo bonus baby-sitting previsto dal governo Draghi. L’Istituto ricorda che, rispetto alla precedente edizione del bonus, sono cambiati importi e categorie di aventi diritto: sono state adeguate le procedure amministrative e informatiche per raccogliere le nuove richieste.

Cos’è il bonus baby sitting e chi sono i beneficiari

Nella pagina dedicata al servizio, una volta effettuato l’accesso attraverso le credenziali Spid, si ricordano le caratteristiche del bonus. Questo prevede, per i genitori, che non svolgono l’attività lavorativa in modalità agile e che non usufruiscono di congedo parentale, il diritto ad usufruire di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per i periodi corrispondenti in tutto o in parte ai seguenti intervalli temporali:

sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio

durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio

durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente

I beneficiari, dettaglia l’Istituto, sono i genitori conviventi di figli minori di 14 anni appartenenti alle seguenti categorie di lavoratori:

iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS (articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335);

autonomi iscritti all’INPS;

autonomi iscritti alle casse professionali;

Il bonus spetta anche ai lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, alternativamente al congedo specifico di cui stiano già fruendo, appartenenti alle seguenti categorie:

medici;

infermieri;

tecnici di laboratorio biomedico;

tecnici di radiologia medica;

operatori sociosanitari.

Il bonus spetta poi al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Come funziona

Il bonus viene riconosciuto solo se i genitori non possono lavorare in smart working e a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di congedi parentali Covid o in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, oppure altro genitore disoccupato.

Il bonus spetta nel limite di 100 euro settimanali e viene erogato dall’Inps mediante il Libretto Famiglia, una sorta di borsellino elettronico utilizzabile per le prestazioni di lavoro occasionale, composto da titoli di pagamento prefinanziati dal valore nominale di 10 euro. Possono essere remunerate tramite il Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte dal (1 gennaio 2021) al 30 giugno 2021, salvo successive proroghe.

Come fare domanda

dal sito internet www.inps.it, utilizzando l’apposito servizio online “Bonus servizi di babysitting”, disponibile seguendo il percorso: “Prestazioni e servizi” à “Tutti i servizi” à “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito” à “Bonus servizi di babysitting”;

tramite gli enti di Patronati, utilizzando i servizi da loro offerti gratuitamente.

I cittadini che intendano presentare domanda mediante l’applicazione web possono accedere al servizio tramite l’identità digitale tramite SPID almeno di livello 2, Carta di identità elettronica (CIE), Carta nazionale dei servizi (CNS), ovvero tramite il PIN di tipo dispositivo rilasciato dall’Istituto.





