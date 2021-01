Inps, Damiano: “Accelerare subito i pagamenti. Serve un ammortizzatore sociale universale”

Pubblicità

MILANO – Il presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Inps (l’organismo che sorveglia l’Istituto della previdenza per conto di imprese e sindacati), Guglielmo Loy, sulle colonne di Repubblica parla di un buco di quasi 16 miliardi nel bilancio Inps creato dalla Cig Covid.

Cesare Damiano, esponente Dem ed ex ministro del Lavoro, C’è da preoccuparsi?

Uno dei compiti fondamentali del governo è di utilizzare una parte delle enormi risorse arrivate e in arrivo per garantire l’emergenza. Una delle voci fondamentali è proprio la Cassa integrazione Covid, accanto agli altrettanto importanti bonus per il lavoro autonomo e libero professionale. Non si sfugge a un dato: il consuntivo delle ore di cig autorizzate nel corso del 2020 supera i 4 miliardi e 300 milioni. Questo vuol dire, rispetto al 2019, un +1.467 per cento. Basta seguire l’andamento della cassa integrazione per capire l’andamento della pandemia: nei primi tre mesi viaggiavamo a 22 milioni di ore autorizzate, in media per mese. A maggio siamo arrivati a 871 milioni. Poi c’è stato un calo che si è assestato fino a settembre sui 200 milioni, comunque dieci volte tanto i primi tre mesi. Quindi siamo risaliti a quota 300 milioni di ore, negli ultimi tre mesi dell’anno scorso. Non capire che siamo di fronte a una situazione del tutto eccezionale sarebbe folle: bisogna ripianare quel debito attraverso l’uso di risorse nazionali ed europee. Siamo di fronte a una guerra, e quando ci sono i bombardamenti bisogna stare in cantina. Sarebbe scellerato non investire ingenti risorse per compensare le perdite di lavoro indipendente, autonomo e professionale. E sarebbe assolutamente sbagliato chiudere il rubinetto degli aiuti dal 1° aprile.

Il 31 marzo, infatti, scadono cig Covid e blocco dei licenziamenti. Cosa dovrebbe prevedere il governo?

La tutela del lavoro deve andare di pari passo con la pandemia: non si può accendere e spegnere come si fa con la luce. Le tutele sono un abito su misura che deve accompagnare l’evoluzione della crisi sanitaria ed economica: quest’ultima durerà ancora a lungo, quindi anche le tutele devono durare finché non la superiamo.

Il ministro Gualtieri ha parlato di una proroga (si parla di 26 settimane) della cassa, ma selettiva…

Il punto fermo deve essere un prolungamento dei due dispositivi, salvo poi valutare successivamente eventuali “modulazioni” in rapporto all’andamento dei settori. Servirà il confronto e il consenso di sindacati e aziende per individuare gli ambiti che potranno fare a meno delle tutele. Ma ce ne sono molti che ne avranno ancora ampio bisogno, per tutto il 2021. In assenza di queste misure, come Associazione Lavoro&Welfare, stimiamo che si possano generare tra 600 mila e 1 milione di nuovi disoccupati. Sarebbe uno tsunami sociale insostenibile. La pandemia sarà un problema ancora a lungo.

Ne parla a ragion veduta, visto il suo personale contagio e un lungo ricovero …

Il problema risiede nella velocità di somministrazione del vaccino. Per raggiungere l’immunità di gregge dobbiamo vaccinare 40 milioni di persone, ovvero iniettare 80 milioni di dosi considerando il richiamo. Significa 236 mila dosi al giorno, festivi compresi, da febbraio a fine anno. Finora, nel momento di massima efficacia del nostro piano – prima che ci ritrovassimo a corto di dosi per i problemi delle case farmaceutiche – siamo arrivati a vaccinare 76 mila persone al giorno. Un terzo del necessario. Capisce che anche prendendo il dato più favorevole della nostra campagna, è una via in salita. Per questo serve una Santa alleanza tra sanità pubblica e privata, dalle farmacie ai fondi sanitrai: tutti gli attori devono fare moral suasion sulla popolazione per la vaccinazione e bisogna individuare altri presidi per la somministrazione, per esser pronti per quando arriveranno le dosi.

Tornando all’emergenza-lavoro, quali settori soffrirebbero maggiormente il venir meno delle tutele?

In tutte le crisi c’è chi affonda e chi guadagna. Se parliamo di chi produce i vaccini – anche se con ritardo e non rispettando i patti – oppure mascherine, saturimetri, termometri, gel e quant’altro possiamo immaginare che siano settori in espansione. Ristoranti, palestre, discoteche stanno affondando e hanno bisogno di esser sostenute. Come Lavoro&Welfare calcoliamo che le ore autorizzate (in media se ne consuma effettivamente la metà, ndr) corrispondano a oltre 2 milioni di lavoratori fuori dalla produzione per un anno intero: 11,3 miliardi di euro di redditi che mancano all’appello.

La Cig non arriva ancora: 1,2 milioni aspettano l’assegno di Valentina Conte 24 Gennaio 2021

E per questi lavoratori rimane un grave problema di ritardi nelle erogazioni: 1,2 milioni aspettano ancora. Come è possibile?

Bisogna considerare che la cassa è andata per “ondate”. Può anche darsi che un lavoratore abbia ricevuto i primi pagamenti, e non l’ultimo. Detto questo, bisogna accelerare i pagamenti e una continuità di governo è necessaria per non far inceppare la macchina.

Proprio sui meccanismi, Loy dice di anticipare il 60-70% del dovuto con un’autorizzazione lampo della cassa e fare poi le verifiche. Sarebbe possibile?

Sono meccanismi estremamente complessi. Il ministro Catalfo ha convocato le parti sociali per la famosa riforma degli ammortizzatori sociali. Oggi abbiamo troppe forme di sostegno diversificate, mentre i lavoratori non si identificano più con una tipologia di rapporto per tutta la vita. Passano da autonomi, a dipendenti, a parasubordinati con tutte le varianti del caso. Per questo serve un ammortizzatore sociale universale: un pavimento di diritti per tutti. Così come bisogna risolvere il problema del finanziamento, visto che oggi la cassa tradizionale dei settori industriali è di fatto pagata da aziende e lavoratori, mentre quella in deroga è a carico delle fiscalità generale. Detto così è facile, ma è molto complicato. Servirà tempo, nell’immediato si possono trovare palliativi come quello suggerito da Loy.





Go to Source

Tweet Share Pinterest