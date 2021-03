Inps e bonus furbetti, il Garante della Privacy sanziona l’Istituto per 300mila euro

Trecentomila euro di multa all’Inps per violazione della privacy dei titolari di partita Iva che l’anno scorso chiesero il relativo bonus-Covid. Lo ha stabilito il Garante per la protezione dei dati personali, che ha sostanzialmente contestato all’Istituto di previdenza di aver trattato in modo illegale i dati personali di milioni di cittadini nell’ambito degli accertamenti antifrode avviati per scoprire i politici “furbetti”. Tre, infatti, le motivazioni della sanzione, contenute in 22 pagine di provvedimento: mancata definizione dei criteri per trattare i dati di determinate categorie di richiedenti, uso di informazioni non necessarie rispetto alle finalità di controllo, ricorso a dati non corretti o incompleti, inadeguata valutazione dei rischi per la privacy.

L’istruttoria era stata avviata nell’agosto scorso, allorché Repubblica svelò l’esistenza dei cosiddetti “furbetti” di Montecitorio: ovvero cinque deputati che avevano presentato domanda di bonus (tre dei quali lo avevano pure incassato) nonostante i cospicui redditi guadagnati in virtù della carica politica. Per poi scoprire che fra i fruitori c’erano anche consiglieri e assessori regionali, consiglieri comunali e sindaci.

Ebbene nel corso degli accertamenti il Garante, pur riconoscendo che “lo svolgimento dei controlli sulla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per l’erogazione del bonus è riconducibile a compiti di interesse pubblico rilevante”, ha riscontrato numerose criticità nelle modalità utilizzate dall’Istituto nel procedervi. Per individuare i politici destinatari di bonus, l’Inps avrebbe infatti violato il Regolamento sulla privacy, non essendo stato “in grado di dimostrare di aver svolto i controlli nel rispetto” delle norme europee.

“In primo luogo – si legge nel comunicato dell’Autorità – dopo aver acquisito da fonti aperte i dati di decine di migliaia di persone che ricoprono incarichi di carattere politico, l’Istituto ha effettuato elaborazioni e incroci tra i dati di tutti coloro che avevano richiesto il bonus con quelli dei titolari dei predetti incarichi. Ciò senza però aver prima determinato se ai parlamentari e agli amministratori regionali o locali spettasse o meno tale beneficio, anche in considerazione delle differenti caratteristiche delle cariche ricoperte. In questo modo l’Inps ha violato i principi di liceità, correttezza e trasparenza stabiliti dal Regolamento Ue in materia di protezione dei dati personali”.

Inoltre “l’Inps non ha rispettato neppure il principio di minimizzazione dei dati, avendo avviato i controlli finalizzati al recupero dei bonus anche su tutti quei soggetti che, pur avendolo richiesto, non lo avevano percepito, visto che la loro domanda era già stata respinta per ragioni indipendenti dalla carica ricoperta”. E c’è di più: l’Istituto di previdenza non ha neppure “valutato adeguatamente i rischi collegati a un trattamento di dati così delicato come è quello riguardante i richiedenti un beneficio economico classificato come ammortizzatore sociale, non effettuando la valutazione di impatto sui diritti e le libertà degli interessati”.

Insomma, un pasticcio. Cui ora l’ente guidato da Tridico dovrà porre rimedio, pagando anche una multa salatissima.