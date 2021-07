Inquilini morosi, più di un proprietario su tre ha dovuto fare i conti con l’affitto non pagato

Pubblicità

A causa della pandemia quasi due milioni di famiglie italiane si sono trovate in difficoltà nel pagamento dell’affitto. Tanto che un proprietario su tre (39%), ha dovuto fare i conti con un inquilino moroso. A fotografare la situazione è stata l’indagine commissionata da Facile.it all’istituto di ricerca Emg Different, da cui è emerso che il danno economico è davvero importante. In media, le rate non pagate dai morosi sono state cinque, per un importo pari a 1.740 euro. E si stima che il mercato delle locazioni abitative abbia perso nell’ultimo anno una somma prossima a 1,3 miliardi di euro in canoni non riscossi.

Una situazione diffusa in tutta Italia, ma in maniera più accentuata al Centro e al Sud, dove la metà dei proprietari ha dichiarato di aver avuto problemi di insolvenza (il 51%, a fronte di una media nazionale pari al 39%). Perdita del lavoro e difficoltà economiche di varia natura sono tra le principali ragioni del mancato pagamento regolare dell’affitto. Davanti a queste situazioni, anche per evitare le lungaggini burocratiche, i proprietari nella maggior parte dei casi (39,7%) hanno deciso di concedere tempo, nel 16% hanno pattuito un nuovo accordo economico e nel 15,3% hanno invece scelto di procedere per vie legali, percentuale che arriva addirittura al 23,5% nelle regioni del Nord Italia.

I proprietari sono in parte stati tutelati dagli strumenti di garanzia. La prima mossa è stata quella di trattenere l’affitto mancante dal deposito cauzionale, ma c’è anche chi ha usufruito della polizza assicurativa contro la morosità degli inquilini e chi è ricorso alla fideiussione bancaria.

Se, per fortuna, più di una volta su due (51%) la situazione è stata risolta e l’inquilino abita ancora nell’immobile, nel 22,1% dei casi il proprietario ha dichiarato di essere in attesa che l’affittuario venga sfrattato o che lasci libero l’appartamento. E ora si stima che ben 445 mila famiglie potrebbero dover lasciare le abitazioni non appena terminerà il blocco degli sfratti previsto dal governo.

Proprio per via della diffusa morosità, comincia ad assumere dimensioni sempre più rilevanti la polizza assicurativa che copre il proprietario in caso di insolvenza, richiesta per il 3,6% degli immobili locati, pari a circa 201 mila. Numero destinato a salire: per il 60% degli immobili che hanno avuto problemi di morosità i proprietari stanno valutando di sottoscriverne una. Tra i locatori che hanno avuto problemi di pagamento da parte degli affittuari, quasi uno su 4 ha dichiarato poi di aver intenzione di vendere l’abitazione, il che vuol dire che potrebbero finire sul mercato oltre 520mila immobili.





