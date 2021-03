Insulti online, le offese di un esponente di Fratelli d’Italia alla dem Morani. Boldrini: “Meloni lo espella”

Ancora insulti online, sempre ai danni di una donna. Dopo le offese, in una trasmissione radiofonica, di un professore universitario contro Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, a essere vittima di parole oltraggiose è questa volta Alessandra Morani, deputata del Pd. Ad attaccarla con insulti postati sulla sua pagina Facebook, un esponente di Fratelli d’Italia (il partito di cui è leader Meloni). A denunciare il fatto è la stessa Morani. “Succede – scrive – che un esponente di Fdi di Pesaro, Fabiano Arcangeli, dalla sua pagina Facebook continua a scrivere post contro di me e ieri sera ha a chiesto ai suoi followers di aiutarlo ad insultarmi poiché ‘ha finito gli aggettivi dispregiativi’ nei miei confronti e chiede ‘una mano per coniarne di nuovi'”.

Gli insulti a Morani

Un attacco contro cui la deputata dem chiede ora immediati provvedimenti da Giorgia Meloni, che,dice, “dovrebbe espellerlo da Fdi”. Agli insulti di Morani si sono però aggiunti quelli dei simpatizzanti di Arcangeli. “I suoi amici – racconta Morani – hanno preso alla lettera la sua richiesta d’aiuto e tra di loro abbiamo chi si augura che io abbia ‘la bocca tappata con qualcosa di lungo e duro’ oppure che io vada ‘al ponte di Loreto a guadagnarmi il pane'”. Ma c’è anche chi definisce la deputata del Pd come “una povera scema” “vomitevole” e altri, come ricorda Morani stessa, secondo cui è una “stronza” e “demente” che “serve solo da concime”.

Parole inaccettabili contro cui la em sta ora valutando se sporgere querela. “Credo – ribadisce – che Giorgia Meloni debba espellere questo signore dal suo partito e mi auguro che ne prendano le distanze anche gli altri esponenti di Fratelli d’Italia delle Marche, a partire dal presidente Acquaroli, dall’assessore Baldelli e dal consigliere regionale Baiocchi che compare spesso in foto con Arcangeli. Non si possono più tollerare questi comportamenti. Ora basta davvero”.

Le reazioni

A Morani è arrivata la solidarietà di altri esponenti politici. “Chiedo a Giorgia Meloni di prendere provvedimenti. Se la politica per prima non smette di usare il linguaggio misogino, l’odio verso le donne non avrà mai fine”, scrive su twitter la deputata dem Laura Boldrini. ” La politica anche da parti contrapposte si deve confrontare sul terreno delle idee e mai travalicare il rispetto delle persone”, dice il commissario regionale Marche di Fdi, Emanuele Prisco. “Per la gravità di quanto accaduto – prosegue – prenderemo i dovuti provvedimenti nei confronti del nostro iscritto, rispetto a comportamenti incresciosi che Fratelli d’Italia vuole censurare e che sono quanto di più lontano dal nostro modo di interpretare la politica”.