Inter-Atalanta 1-0, Skriniar tiene a distanza il Milan

MILANO – Con le unghie e con i denti l’Inter batte di misura (1-0) l’Atalanta, al termine di 90′ intensissimi, e conserva 6 punti di vantaggio sul Milan. È stato un successo fortemente voluto dagli uomini di Conte che hanno avuto la fortuna di segnare in avvio di ripresa in una delle poche occasioni create e poi si sono serrati a difesa del vantaggio chiudendo tutti gli spazi a un’Atalanta arrembante quanto poco incisiva. La squadra di Gasperini, che cade in trasferta dopo una striscia positiva di 13 partite, torna a casa con l’amaro in bocca ma a testa altissima. A lungo ha condotto le danze, mettendo in seria difficoltà la capolista. Con questo atteggiamento può tranquillamente ambire a rimettere piede tra le prime 4 malgrado ora sia stata spodestata dalla Roma.

<< La cronaca della gara>>

Conte rimanda in panchina Sanchez, Gasperini con Pessina falso ‘nueve’

La doppietta contro il Parma non è servita a Sanchez per guadagnarsi la conferma. Conte ha restituito la maglia da titolare decidendo anche di far rifiatare Eriksen ridando spazio a Vidal. Più cambi ha effettuato Gasperini che ha rilanciato de Roon dopo il turno di squalifica, più Toloi e Zapata, rimandando in panchina Ilicic e Muriel. In avanti ha confermato Malinovskyi spedendo Pessina a fare il finto centravanti con Zapata spostato sulla sinistra per tentare di mettere in difficoltà nell’uno contro uno Skriniar.

Zapata e Djimsiti mancano il vantaggio

L’Atalanta ha iniziato con coraggio pressando fin dall’inizio l’Inter che ha faticato a ripartire. Gli orobici hanno tenuto il baricentro alto ma sfruttato male, mancando nell’ultimo passaggio, le poche occasioni concessegli dagli avversari. Così, per spaventare a Handanovic, hanno avuto bisogno di due palle inattive: su due angoli consecutivi (39′ e 40′) prima Zapata e poi Djimsiti di testa non sono riusciti a infilare la porta rivale: nella prima circostanza la conclusione, ravvicinata ma centrale, ha trovato l’opposizione d’istinto di Handanovic, sulla seconda Brozovic, appostato sul primo palo, si è fatto trovare pronto alla respinta sulla linea. L’Inter ha provato a ripartire appoggiandosi sulle punte ma Lukaku e Lautaro non hanno mai vinto un duello con i rispettivi avversari, Djimsiti e Romero.

Skriniar risolve la partita

In avvio di ripresa Gasperini si è giocato la carta Ilicic ma la mossa decisiva l’ha piazzata Conte mettendo Eriksen al posto di Vidal dopo 7′: sugli sviluppi di un angolo calciato dal danese al 54′, infatti, è nato l’1-0: Perisic di testa ha rimesso in mezzo per Bastoni che ha anticipato Gosens e servito a Skriniar un pallone d’oro che il difensore ha scaraventato in rete con un preciso destro rasoterra. L’Atalanta si è riversata in avanti ma si è trovata di fronte un muro. Zapata ha provato a scardinarlo con un destro dal limite prima di uscire ma non ha trovato lo specchio. Gasperini le ha tentate tutte per raddrizzare la sfida, cambiando nel finale anche modulo (4-2-3-1) con gli ingressi di Muriel, Miranchuk, Pasalic e Palomino e Toloi alzato a centrocampo. L’Atalanta ha tentato col cuore più che con la lucidità a evitare la sconfitta ma ha mancato l’obiettivo con Muriel e Pasalic. L’Inter così fa festa: un altro tassello pesante è stato posto sul lastrico che porta allo scudetto.

INTER-ATALANTA 1-0 (0-0)

Inter (3-5-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Hakimi (40′ st D’Ambrosio), Barella, Brozovic (32′ st Gagliardini), Vidal (7′ st Eriksen), Perisic (40′ st Darmian), Lukaku, Lautaro (32′ st Sanchez) (97 Radu, 8 Vecino, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 15 Young, 99 Pinamonti). All.: Conte.

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello, Toloi, Romero, Djimsiti (36′ st Palomino), Maehle, Freuler (36′ st Pasalic), De Roon, Gosens, Pessina (28′ st Miranchuk), Malinovskyi (1′ st Ilicic), Zapata (25′ st Muriel) (31 Rossi, 95 Gollini, 7 Lammers, 13 Caldara, 20 Kovalenko, 40 Ruggeri, 41 Ghislandi). All.: Gasperini. Arbitro: Mariani di Aprilia.

Rete: nel st 9′ Skriniar.

Angoli: 7-7.

Recupero: 1′ e 4′.

Ammoniti: Romero per gioco falloso, Conte per proteste.





