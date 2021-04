Inter-Cagliari 1-0: decide Darmian, scudetto sempre più vicino

Pubblicità

Pubblicità

MILANO – La svolta è arrivata dopo 23 minuti del secondo tempo: fuori Young, dentro Hakimi. Il marocchino ha dato il buongiorno alla partita servendo un assist perfetto per Darmian, nel frattempo spostatosi a sinistra, che da due passi ha segnato, condannando il Cagliari alla quarta sconfitta di fila e blindando il ricco vantaggio dell’Inter sul Milan. A otto partite dalla fine 11 punti – 12 se si considerano i risultati negli scontri diretti – sono un’enormità. E undici sono anche le vittorie consecutive dall’inizio del girone di ritorno, record storico nell’era dei 3 punti. Un bottino conquistato anche grazie a gare come questa: 1-0 ruvido contro un avversario tignoso, tecnicamente valido, ma sempre più invischiato in zona retrocessione.

<< La cronaca della partita >>

Avvio a giri dimezzati

Ritmi bassi, molto studio, aree blindate e tiri da fuori. Il primo tempo a San Siro è scivolato via così. L’Inter ha creato più gioco, ma il Cagliari è stato molto abile nell’evitare rischi, arrivando all’intervallo sullo 0-0. La prima emozione l’ha regalata al 10′ Eriksen con un gran destro da fuori, parato dall’esordiente Vicario. Al 17′, imbeccato da Brozovic, Lukaku ha fintato il tiro e lanciato in area Sanchez, che si è però fatto pescare in fuorigioco. Sul finire del tempo, Nainggolan ha impegnato Handanovic con una cannonata da fuori area.

Dazn non funziona, Inter-Cagliari non si vede: si scatenano le ire dei tifosi 11 Aprile 2021

Hakimi entra e la sblocca

Nella ripresa, il primo brivido l’ha dato di nuovo il belga servendo l’ex Nino Maravilla, che però anziché chiudere in rete ha restituito il pallone a chi gliel’aveva dato. Ci ha poi provato Eriksen, di nuovo da fuori, sempre con potenza, ma Vicario si è opposto. L’avvisaglia del gol in arrivo è stata la traversa di De Vrij, di testa su calcio d’angolo. Poi, con l’ingresso di Hakimi, è arrivata la rete. Nel finale il Cagliari, che non ha mai perso la bussola, ha girato la difesa da 3 a 4, cercando il pareggio con palle alte. Proprio per guadagnare centimetri, Antonio Conte ha inserito i corazzieri Gagliardini e Vecino per Eriksen e Sensi. E così ha blindato la vittoria, ennesimo passo importante verso lo scudetto.

Inter-Cagliari 1-0 (0-0)

Inter (3-5-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Darmian (39′ st D’Ambrosio), Eriksen (36′ st Gagliardini), Brozovic, Sensi (36′ st Vecino), Young (24′ st Hakimi), Lukaku (24′ st Lautaro Martinez), Sanchez (27 Padelli, 97 Radu, 13 Ranocchia, 14 Perisic, 99 Pinamonti). All.: Conte.

Cagliari (3-5-2): Vicario, Rugani (39′ st Simeone), Godin, Carboni, Zappa (46′ st Cerri), Marin, Nainggolan, Duncan (27′ st Asamoah), Nandez, Pavoletti (46′ st Pereiro), Joao Pedro. (1 Aresti, 34 Ciocci, 3 Tripaldelli, 15 Klavan,16 Calabresi, 22 Lykogiannis, 40 Walukiewicz). All.: Semplici.

Arbitro: Pairetto di Torino.

Rete: nel st 32′ Darmian.

Note – Angoli: 5-0 per l’Inter. Recupero: 0′ e 3′. Ammoniti: Brozovic e Nainggolan per gioco falloso.





Go to Source

Tweet Share Pinterest