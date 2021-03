Inter, Handanovic positivo al covid

MILANO – Anche il portiere e capitano dell’Inter, Samir Handanovic, è risultato positivo al Covid. Dopo Danilo D’Ambrosio, la cui positività era già nota nella giornata di ieri, sale così a due il numero dei giocatori contagiati. L’Inter, come sempre in questi casi, ne ha tempestivamente dato comunicazione tramite i propri canali ufficiali. Per Handanovic, come per tutto il gruppo squadra, il test è stato fatto questa mattina. In serata è arrivato l’esito. Non ci sarebbero al momento altre positività riscontrate. E tutti negativi erano stati i tamponi molecolari eseguiti ieri, i cui risultati si sono avuti questa mattina. Altri test saranno svolti in vista della gara in programma per sabato a San Siro contro il Sassuolo.

Squadra in isolamento fiduciario

Da quando D’Ambrosio è risultato positivo, l’intero gruppo squadra si trova in isolamento fiduciario. L’ultimo allenamento a cui ha preso parte il terzino destro risale a sabato scorso. Domenica D’Ambrosio ha raggiunto Torino con i compagni, ma avvertendo un senso di malessere ha fatto rientro a Milano prima della partita col Toro. Handanovic, che domenica invece ha giocato, non ha preso parte all’allenamento di oggi pomeriggio, perché non si sentiva in perfette condizioni. Ha appreso dell’esito del tampone a casa propria. A giocatori e staff tecnico è data la possibilità di scegliere fra dormire nelle proprie abitazioni, limitando però i contatti con l’esterno, o soggiornare anche per la notte alla Pinetina. Gli allenamenti proseguiranno nei prossimi giorni, pur con le cautele imposte dal protocollo di prevenzione della Figc. Migliorano intanto le condizioni dei dirigenti nerazzurri risultati positivi nelle passate settimane.

La pausa delle nazionali

Desta preoccupazione il fatto che l’Inter domenica abbia giocato contro il Torino e che oggi il Torino ha incontrato il Sassuolo, prossimo avversario dei nerazzurri. Una rete di contatti incrociati in campo – già avvenuti o prossimi a verificarsi – che invita alla massima prudenza gli staff medici di tutti e tre i club. Dopo la partita di sabato col Sassuolo, i giocatori dell’Inter come quelli di tutta la Serie A si fermeranno per la pausa delle gare delle nazionali. Saranno le Asl competenti per ogni club, in base agli esiti dei tamponi che si avranno nei prossimi giorni, a decidere se i calciatori convocati potranno partire o se invece dovranno fermarsi per precauzione.