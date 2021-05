Inter, la carica dei 3000 per la festa scudetto

Tremila tifosi nella zona antistante lo stadio, autorizzati dalla prefettura, e all’interno la presentazione della canzone “IM Inter” di Claudio Cecchetto e Max Pezzali. Questi gli ingredienti della festa scudetto in programma oggi prima della partita delle 18 dei nerazzurri con la Sampdoria. Dopo le polemiche seguite all’adunata spontanea in piazza Duomo di domenica scorsa, giorno della vittoria matematica dello scudetto, l’Inter invita ora i suoi tifosi a “evitare la creazione di assembramenti e di situazioni rischiose per la salute propria e altrui resta di importanza primaria per evitare il contagio e vivere al meglio questo momento speciale”. Desta preoccupazione anche la festa ufficiale della curva nord nerazzurra, convocata per il 23 maggio, data dell’ultima giornata di campionato.

Il dialogo coi fondi per il prestito

Mentre giocatori e tifosi festeggiano, il presidente Steven Zhang è al lavoro per assicurare al club il prestito di circa 200 milioni che consentirà di rispettare le scadenze Figc e Uefa del prossimo 31 maggio. E che permetterà a Suning di restare in controllo della società. In lizza ci sono due fondi americani: Bain Capital Credit e Oaktree. Il finanziamento non sarà fatto direttamente all’Inter, già gravata da debiti, ma alla controllante, che poi trasferirà i soldi alla società nerazzurra con un aumento di capitale o un prestito soci. In ogni caso per l’Inter, come per quasi tutti i club dell’Europa continentale, si prospetta un mercato estivo dei calciatori improntato al risparmio.