Inter, le nuove mosse di Suning dopo la rottura con Bc Partners

MILANO. L’impressione è che Suning abbia deciso di alzare la voce e farsi sentire. Ieri, alla vigilia della semifinale d’andata di Coppa Italia con la Juventus, il colosso cinese del commercio di elettronica ha fatto trapelare la notizia della rottura della trattativa con BC Partners per la cessione di quote di capitale dell’Inter. Alla base dello stop c’è la distanza fra le parti sulla valutazione del valore del club. Oggi, tramite il proprio profilo Twitter in lingua inglese, il gruppo della famiglia Zhang annuncia un piano di crescita decennale del proprio core-business in Cina: “L’azienda si impegna a concentrarsi sulla vendita al dettaglio, ottimizzando e adeguando ulteriormente i punti vendita esistenti”. Un piano da cui Suning si aspetta “il rimbalzo di vendite e profitti nel 2021”, dopo la flessione del 2020.

L’impatto del Covid sui conti di Suning

La crisi di liquidità che ha riguardato l’Inter nelle scorse settimane, e che ha portato a posticipare il pagamento degli stipendi ai giocatori, origina senz’altro dalla stretta del governo cinese sugli investimenti privati nel calcio, ma anche dalla situazione finanziaria di Suning. Negli ultimi anni il gruppo ha rincorso un’espansione aggressiva. Ancora nel 2019, nonostante un forte indebitamento, acquisiva i centri commerciali Wanda e la branca cinese di Carrefour in Cina. Anche se il 60 percento del fatturato di Suning viene dall’e-commerce, le entrate complessive nell’ultimo anno sono scese del 10 percento, a causa del crollo delle vendite nei negozi fisici causato dal Covid. Nonostante le perdite, a metà anno Zhang ha partecipato al sostegno del colosso cinese del real estate Evergrande, indicato in passato come possibile nuovo sponsor dell’Inter.

Recently Suning also announced its #NextDecadeStrategy pledging to focus on its major retail business. With plans in place to further optimize and adjust its existing storefronts, and the steady recovery of the market, sales and profits are expected to rebound in 2021. #GO2021 — Suning Group (@Suning_Group) February 2, 2021

Fra Borsa e Alibaba

In Borsa a Shenzhen le azioni di Suning.com a gennaio hanno toccato i minimi dal 2014, e Zhang Jindong ha bruciato in un anno il 30 percento del suo patrimonio personale. Tra l’inizio del 2019 e settembre 2020 Suning ha chiuso 2800 negozi in Cina. E ha scacciato le voci di insolvenza ripagando in anticipo bond per 300 milioni di dollari. Un’operazione a forte impatto d’immagine. Almeno fino a quando non s’è capito che metà della somma era stata ricevuta dal colosso Alibaba, che in pegno aveva ricevuto le azioni di Suning Holdings, cassaforte in cui sono custodite anche le attività sportive. Inter compresa.

L’online per ripartire

Le buone notizie comunicate oggi tramite il profilo Twitter riguardano soprattutto la crescita del commercio online. Le anticipazioni sul bilancio 2020 di Suning.com stimano entrate tra 33,4 e 33,7 miliardi di euro, con un aumento delle vendite tramite piattaforme cloud del 33,61% su base annua. E il numero di utenti che hanno utilizzato l’applicazione (calcolato su base mensile) a dicembre è cresciuto del 68 percento. Numeri che fanno ben sperare sul futuro dei conti del gruppo. Un volano che Suning vorrebbe utilizzare anche per rivitalizzare le vendite della rete dei negozi fisici, ritenuta ancora strategica nella pianificazione delle politiche del gruppo.

Il futuro dell’Inter

Dopo la chiusura delle trattative con BC Partners – che presenterà comunque una propria offerta – Suning dialoga con altri fondi per la cessione di quote dell’Inter. Gli svedesi di Eqt si sono mossi per entrare nel capitale del club nerazzurro, come gli americani di Ares Management Corporation e Arctos Sports Partner. Fra i pretendenti ci sono ora anche il newyorkese Fortress (che in Italia finora aveva fatto soprattutto acquisti di crediti deteriorati) e Mubadala, fondo di Abu Dhabi. Spetterà a loro spulciare i conti dell’Inter, per capire se e quanto valga la pena investire, come già hanno fatto per due mesi gli uomini di BC Partners.

Le parole di Zhang

L’ipotesi più probabile è che Suning ceda il controllo dell’Inter, se non addirittura la totalità delle quote. Ma resta formalmente valida la dichiarazione ufficiale del presidente Steven Zhang, mai ritrattata, fatta un mese fa: “Con particolare riferimento alle ipotesi di cessione di FC Internazionale Milano, il presidente Steven Zhang smentisce categoricamente e precisa che si tratta di notizie prive di ogni fondamento”. La linea ufficiale resta quindi quella di una ricerca di soci di minoranza in grado di immettere capitali freschi nella società. Una prospettiva in cui sperano ancora quei tifosi timorosi che l’entrata di un fondo in proprietà possa tradursi in minori investimenti nel club. Secondo il report di Swiss Ramble, portale svizzero specializzato negli aspetti finanziari del calcio, negli ultimi cinque anni (quindi dall’arrivo di Suning) l’inter è stato il club di Serie A che più ha speso per l’acquisto di giocatori, al netto delle cessioni: 352 milioni di euro.





