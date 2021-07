Inter, ufficiale la cessione di Hakimi al Psg. E Kolarov rinnova per una stagione

MILANO – Adesso c’è anche l’ufficialità: Achraf Hakimi è un nuovo giocatore del Paris Saint Germain. Ad annunciare la chiusura dell’operazione è la stessa Inter. “FC Internazionale Milano comunica la cessione di Achraf Hakimi al Paris Saint-Germain FC: l’esterno classe 1998 si trasferisce a titolo definitivo al club francese – si legge in un comunicato – . Il Club ringrazia il giocatore per la stagione trascorsa insieme, culminata con la conquista dello Scudetto. Ad Achraf vanno i migliori auguri per il prosieguo della sua avventura professionale”. Il nazionale marocchino, 22 anni, ha dunque superato le visite mediche nella capitale francese e firmato il suo contratto fino al 2026 da 8 milioni più bonus. In sua sostituzione però non arriverà Manuel Lazzari: l’esterno infatti resta alla Lazio.

È durata solo una stagione l’avventura dell’esterno marocchino all’Inter: arrivato nell’estate 2020 dal Real Madrid, Hakimi in nerazzurro ha disputato 45 partite mettendo a segno 7 reti e contribuendo alla vittoria del titolo da parte della squadra allenata da Antonio Conte. Leonardo, direttore dell’area tecnica dei parigini, ha così piazzato un colpo di mercato assicurandosi uno dei giocatori più ambiti per una cifra intorno ai 60 milioni di euro secondo quanto riporta la stampa francese. Tutto ciò in attesa di ufficializzare gli arrivi del difensore spagnolo Sergio Ramos e del portiere della nazionale italiana Gianluigi Donnarumma, operazioni ormai definite.

Kolarov prolunga con l’Inter

Aleksandar Kolarov prolunga invece il suo contratto con l’Inter. A renderlo noto è la stessa società nerazzurra attraverso un comunicato nel quale precisa che il difensore serbo classe 1985, ex Lazio, Manchester City e Roma, vestirà la maglia nerazzurra dei campioni d’Italia fino al 30 giugno 2022.