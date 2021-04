Inter-Verona 1-0: decide Darmian, scudetto vicinissimo

Pubblicità

MILANO – Assist di Hakimi e gol di Darmian, come era già successo contro il Cagliari l’11 aprile. La differenza è che questa volta ad essere entrato in campo poco prima del gol non è stato il giovane esterno marocchino, ma il navigato terzino di Legnano. E con l’1-0 di San Siro, piegando un Verona concreto e coraggioso, l’Inter si porta temporaneamente a più 13 sul Milan, in campo domani all’Olimpico contro la Lazio. Per l’Inter lo scudetto potrebbe arrivare già il 1° maggio a Crotone, ma solo nel caso l’Atalanta in serata non batta il Bologna. In caso di vittoria dei bergamaschi per Conte & c. bisognerà aspettare comunque la fine del turno, quindi domenica 2 maggio.

<<La cronaca della gara>>

Equilibrio e attenzione

L’Inter al Meazza si è presentata con il proprio miglior undici titolare, già in campo al Picco contro lo Spezia. Sono bastate le prime azioni a capire cosa avrebbe regalato il primo tempo: un’Inter sempre accesa ma poco brillante e un Verona organizzato e attento a evitare le ripartenze nerazzurre. E disinnescando le corse a campo aperto di Lukaku (ma anche di Hakimi, Perisic, Barella e Lautaro) la squadra di Juric è riuscita ad arrivare alla pausa senza subire gol. Questo non significa che l’Inter non ci abbia provato, anzi. Al 3′ Lukaku ha lanciato Lautaro, che a campo aperto ha tentato un pallonetto, finito alto sopra alla traversa. Un paio di belle occasioni le ha avute anche Hakimi, perfetto fino al momento del tiro. Al 25′ doppia occasione del Verona con l’ottimo Bessa e Dimarco. Alla pausa, le statistiche dicono che l’Inter ha tenuto di più la palla (59 per cento di possesso) ma i dati che contano sono in parità: tiri, tiri in porta, corner.

Hakimi per Darmian

Anche nella ripresa, il Verona non ha mai mollato. E a voler trovare la chiave del successo nerazzurro la si deve probabilmente cercare nei cambi fatti da Conte: fuori lo sprecone Lautaro e dentro Sanchez. E soprattutto fuori il distratto Perisic per Darmian, che in contropiede, imbeccato da un bel diagonale di Hakimi, ha aperto e chiuso la partita segnando al bravo Silvestri. Una rete che avvicina l’Inter allo scudetto e certifica l’ennesimo record: in 30 partite contro l’Hellas Verona a San Siro, l’Inter non ha mai perso. Contro nessuna squadra i nerazzurri vantano una serie così lunga. Fino a quel momento ci avevano provato con poca convinzione i due attaccanti titolari dell’Inter, Lukaku e Lautaro: nessuno dei due segna dal 7 aprile contro il Sassuolo. Ma in questa Inter se le punte latitano c’è sempre qualcuno pronto a fare da supplente.

Marotta e la Lega di Serie A

Prima della partita l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha commentato la lettera inviata da 11 club di Serie A al presidente Paolo Dal Pino, con cui chiedevano di penalizzare Inter, Milan e Juve, per avere inizialmente aderito al progetto Superlega: “Ufficialmente non conosciamo il contenuto della lettera. Siamo in un momento tragico per il calcio, di altissima litigiosità, che porta a nascondere la sostenibilità. Questo modello non funziona. Anziché stare a parlare di studenti finanziari, bisognerebbe ridurre il sistema del professionismo, per ridurre i costi”. Sull’argomento è intervenuto anche il presidente veronese Setti: “La Superlega non si deve fare. Sull’ipotesi di sanzionare alcuni club, col rischio di lasciare a casa della gente, non sono d’accordo”.

Il destino in testa

Sul futuro del club, e sul fatto che Conte chieda “chiarezza” alla proprietà, Marotta commenta: “Ci vuole massima concentrazione su questo finale di campionato. Che Conte parli di chiarezza non mi stupisce, tutti gli allenatori chiedono rassicurazioni sui programmi futuri. E tutti i club in questo momento sono in difficoltà”. E su questo finale di campionato, il dirigente dice: “Anche in questo caso, mi unisco a quel che ha detto l’allenatore. Tanti di questi ragazzi non conoscono questo tipo di pressione. Essendo davanti, non dobbiamo guardare le avversarie per la classifica. Il destino è nella nostra testa”.





