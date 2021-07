Intrighi e misteri, bentornati a Vigàta

Pubblicità

A Vigàta la vita continua tra «furfanterie e sgangheratezze, deliramenti e intrichi d’amore». Ci sono politici sempre più arroganti e giovani mogli in cerca di emozioni forti, storie nere e vicende boccaccesche, ammazzatine e imbrogli della peggior specie. Insomma, c’è tutto l’universo di Andrea Camilleri, lo scrittore siciliano scomparso due anni fa, che torna per i lettori di Repubblica con dieci racconti tratti da due raccolte di successo, Le vichinghe volanti e La cappella di famiglia, pubblicate da Sellerio nel 2015 e nel 2016. Dieci storie in perfetto camillerese che troverete da domani in edicola per ogni sabato fino al 25 settembre.

L’epicentro, come sempre, è il celebre paese della provincia immaginaria – ma non troppo – di Montelusa, un posto dove succede di tutto per la gioia, si fa per dire, dell’infallibile commissario Montalbano. In questi racconti, però, non troverete “Salvuccio” e l’eterna fidanzata Livia, non ci saranno gli scioglilingua incomprensibili di Catarella e nemmeno le scappatelle di Mimì Augello. Perché i racconti dello scrittore di Porto Empedocle vi faranno planare in un arco cronologico che va dall’Unità d’Italia al secondo dopo guerra. «Nel villaggio – scrive Silvano Nigro nella quarta di copertina de La cappella di famiglia – l’innocenza è spesso un candore temerario, un’allucinazione; e l’onestà è il capolavoro di falsari della morale e del buonsenso caritativo. Lo stesso crimine è un refuso dell’intelligenza, una morbida beffa. Ci si mette anche il caso, che porta a rovescio ciò che si vorrebbe fosse il dritto. Le apparenze ingannano. E la realtà contempla situazioni che proliferano…».

Due iniziative di Repubblica in edicola: il primo dei racconti di Andrea Camilleri dedicati a Vigata e l'Enigmistica che contiene anche un gioco sul Maestro siciliano

Sarà sicuramente un borgo minore, Vigàta, ma rappresenta di certo un microcosmo perfetto dell’animo umano. Fra stradine impervie e viali di campagna si sviluppano infatti grovigli di intrighi, furberie, storie di corna finite male e enigmi apparentemente irrisolvibili che manco in una spy story della vecchia Unione sovietica. Con donne mediterranee intense e carnali – quelle che il maestro non ha mai nascosto di amare profondamente – capaci di far perdere la testa a chiunque.

Racconti brevi tutti da leggere, dunque, magari sotto l’ombrellone di questa torrida estate o in autunno, quando lentamente saremo chiamati a ricominciare la nostra vita di tutti i giorni. Un modo per ricordare uno scrittore che, qualche mese prima di andarsene, disse agli studenti della Sapienza, quando fu nominato professore ad honorem, che sarebbe morto il giorno in cui non avrebbe potuto più scrivere. La cecità e lo stanchezza lo avevano prostrato, ma Camilleri – per fortuna – non mantenne quella promessa. Scrisse, scrisse fino all’ultimo momento. E lasciò in eredità anche un inedito, Riccardino, pubblicato da Sellerio come da accordi tra il maestro e la “signora Elvira”, l’editrice palermitana che lo scoprì e lo spronò a continuare a scrivere malgrado la sua proverbiale pigrizia: «Io non ero molto convinto di un personaggio seriale come Montalbano – ha raccontato più volte lo scrittore – Pensavo che sarebbe stata una noia averlo sempre tra i piedi. Elvira mi convinse e mi pare che abbia fatto bene».

Fece benissimo, sicuramente, anche a sollecitarlo a non lasciare i romanzi storici, i racconti tratti da un documento ritrovato chissà dove o, molto spesso, anche da un semplice dettaglio. E dunque sarà un piacere leggere – o rileggere dopo qualche anno – storie come Lo stivale di Garibaldi e L’oro a Vigàta, I cacciatori e Teresina, Il terremoto del 38 e Il palato assoluto.

«Camilleri – è sempre Nigro che ci introduce alla lettura – è un cantastorie, nessuno come lui riesce ad ammaliare i lettori con i suoi racconti, narrazioni inesauribili come quelle delle Mille e una notte. Vigàta è il teatro dove abitano i suoi personaggi, borghesia benpensante, poveretti ingenui, uomini di rispetto. E soprattutto donne».

Si ride e si pensa, ci si indigna e ci si proietta ai giorni nostri, nemmeno troppo diversi da quelli di oltre un secolo fa durante i quali lo scrittore siciliano ambienta i suoi racconti. Insomma, un’occasione da non perdere andando ogni sabato in edicola per comprare Repubblica. Anche perché il volume non costa nulla.





