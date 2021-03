Ipotesi primarie a giugno, Calenda resta critico ma non sbatte la porta: “Parlerò con Letta”

Pubblicità

Il giorno dopo l’investitura ufficiale del segretario Enrico Letta, il candidato Roberto Gualtieri è tornato a studiare Roma, i guai della capitale e le sue possibilità di sviluppo. Sì, perché l’ex ministro dell’Economia del governo Conte bis sarà il candidato del Pd per le prossime Comunali.

Dopo l’apertura del numero uno del Nazareno ci sono ormai pochissimi dubbi. Soltanto un ripensamento last minute di Nicola Zingaretti (governatore alle prese con la lotta al Covid) o di David Sassoli (presidente del Parlamento europeo che fino a gennaio dovrà gestire la partita del Recovery Fund) potrebbe cambiare le carte in tavola. Non impossibile, certo. Ma sicuramente improbabile.

Così Gualtieri tira dritto e attende quelle conferme che dovrebbero arrivare dopo Pasqua. Ribadita la chiusura a ogni tipo di dialogo con la sindaca Virginia Raggi, resta l’incognita delle primarie.

Sulla competizione interna, Letta si è espresso così: “Penso che la faremo”. Insomma, non ci sono ancora certezze. L’organizzazione della sfida tra i candidati del centrosinistra dipenderà in gran parte dalle prossime mosse dei possibili contendenti dell’ex titolare di via XX settembre.

Le donne dem vorrebbero proporre un proprio nome, ma devono prima trovare l’accordo. Bisogna poi capire cosa decideranno di fare gli altri che si sono fatti avanti fin qui (dall’attivista dem Tobia Zevi a Giovanni Caudo, presidente del III Municipio) con Gualtieri in pista per il Pd.

Ma il nodo più importante è quello che riguarda Carlo Calenda. Il leader di Azione, candidato sindaco, su Twitter è tornato a cinguettare sulla sfida del centrosinistra: “Non sono contro le primarie in generale, ma le ritengo difficili e inopportune in queste circostanze (con il Covid, ndr). Tenendo molto a non strappare, ne discuterò comunque con Letta. L’alternativa? Che il Pd apra una discussione con noi su squadra e programma, smettendola di perdere tempo inseguendo i 5S e vagheggiando candidature di personalità che si sono dette indisponibili. Ora. Senza perdere più tempo. Ma spetta a loro decidere”.

L’alternativa è che il PD apra una discussione con noi su squadra e programma. Smettendola di perdere tempo inseguendo i 5S e vagheggiando candidature di personalità che si sono dette indisponibili. Ora. Senza perdere più tempo. Ma spetta a loro decidere. https://t.co/aJ6cUaOwxH — Carlo Calenda (@CarloCalenda) March 26, 2021

Segnali distensivi, che tra i piddini romani fanno sperare nel passo indietro dell’ex ministro dello Sviluppo economico e nel suo supporto a Gualtieri. Se poi primarie saranno, le urne (vere o virtuali) potrebbero essere allestite per metà giugno.

Un paio di settimane prima andrebbero ufficializzate le candidature e tirate giù le regole per la competizione: per assicurare trasparenza vanno fissati con un buon anticipo il codice etico e una base programmatica condivisa tra i partecipanti. Chiusura con il caso dei municipi. Due le ipotesi: miniprimarie per i candidati presidenti oppure i nomi verranno scelti al Tavolo per Roma del centrosinistra.





