Iraq, strage all’ospedale Covid di Bagdad: 82 morti in un incendio

E’ di almeno 82 morti e 110 feriti il bilancio dell’incendio divampato ieri in un ospedale attrezzato per il trattamento di pazienti Covi-19 a sud est di Baghdad. Secondo quanto riportano i media iracheni l’incendio si è sviluppato a seguito dell’esplosione di una bombola di ossigeno nel reparto di terapia intensiva nell’ospedale Ibn Khatib nell’area del ponte Diyala nella parte sudorientale della capitale Baghdad.

Coronavirus nel mondo: nuovo record mondiale di casi, in India 350mila in un giorno. Iraq, incendio in un ospedale Covid: almeno 23 morti 25 Aprile 2021

Secondo testimoni oculari i feriti sono stati trasferiti negli ospedali vicini insieme al resto dei malati in cura all’interno della struttura. Il capo dell’unità di protezione civile irachena, Kadhim Bohan, ha dichiarato che 90 persone sono state salvate. Il primo ministro iracheno Mustafa al Kadhimi ha ordinato un’indagine sull’incidente. “Un simile incidente è prova di negligenza e quindi ho ordinato che fosse avviata immediatamente un’indagine e che il manager dell’ospedale e i responsabili della sicurezza e della manutenzione fossero detenuti insieme a tutti gli interessati fino a quando non avessimo identificato i negligenti che riteniamo responsabili”, ha dichiarato in una nota.

Iraq, assalto dell’Isis coi giubbotti esplosivi: “Vi uccidiamo”, ma è uno scherzo feroce ai Vip di Pierluigi Bussi 23 Aprile 2021

Il sistema sanitario iracheno, già devastato da decenni di sanzioni, guerre e abbandono, è stato messo a dura prova durante la crisi del Covid-19. In base ai dati diffusi ieri dal ministero della Salute il numero dei contagi dall’inizio della pandemia ammonta a 102.5288 di cui 15.217 morti.