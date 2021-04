Isole Egadi Covid-free, il sindaco Forgione: “Garantire massima sicurezza a chiunque verrà in vacanza qui”

Pubblicità

Il sindaco delle isole Egadi Francesco Forgione da oltre due mesi combatte perché il modello delle isole greche venga applicato anche alle isole minori italiane. “Siamo già Covid free nella sostanza, da due mesi non c’è un contagio a Favignana e Marettimo mentre a Levanzo il Covid non è mai sbarcato” sottolinea il primo cittadino.

Sindaco, pare che finalmente il Governo l’abbia ascoltata, non crede?

“Ho scritto alla Regione il 2 febbraio chiedendo la vaccinazione di massa per le piccole isole e il riconoscimento dello stato di Covid free e l’ho ribadito al commissario Figliuolo appena si è insediato. Ora le parole del ministro Garavaglia aprono uno spiraglio, ci danno la speranza di poter vivere la stagione turistica alle porte”.

Come si stanno attrezzando le Egadi per diventare isola covid-free?

“Di fatto mancano solo le dosi di vaccino, per il resto le Egadi sono pronte alla vaccinazione di massa, abbiamo già individuato l’hub vaccinale e programmato le vaccinazioni su Marettimo e Levanzo in accordo con l’Asp. Per le isole come le nostre superare la vaccinazione a fasce d’età è un passo avanti enorme. Fino ad ora per vaccinare over 80, over 70 e fragili l’Asp ha dovuto fare sei tragitti da Trapani con tutte le difficoltà logistiche che una piccola isola comporta”.

Difficoltà che spariranno con la vaccinazione di massa?

“Certo, si programma il numero di dosi necessarie, si avvia la prenotazione per i residenti, gli operatori turistici e i proprietari di case alle Egadi che in due tornate si vaccineranno nell’hub predisposto alla vecchia tonnara. Se i vaccini saranno disponibili per la fine di maggio contiamo di aver vaccinato tutti ed essere covid free certificati”.

Giusto in tempo per il via della stagione turistica. Che estate si aspetta?

“Dobbiamo garantire la massima sicurezza a chiunque verrà in vacanza nelle Egadi quest’estate, ma soprattutto dobbiamo farci trovare pronti al momento in cui la mobilità sarà di nuovo consentita. Non pretendiamo di avere regole diverse di quelle del resto d’Italia, confidiamo che le scelte dolorose di queste settimane operate dal governo ci permettano di avere un’estate con meno restrizioni e più turismo. Le Egadi stanno già programmando la stagione con eventi, spettacoli e iniziative culturali nel rispetto delle norme che regolano il distanziamento sociale”.

Resta il nodo dei controlli sui turisti in arrivo. Li farete sull’isola?

“Non è pensabile che il controllo dei turisti ricada solo sulle località di destinazione, quello dei controlli su chi si sposta è un problema generale a cui va trovata una soluzione a livello centrale: località di partenza, aeroporti, porti d’imbarco, ma anche tamponi preventivi da esibire. Poi anche i controlli sull’isola, ma non solo ed esclusivamente quelli”.





