Israele, lockdown duro e vaccinazione di massa: così si avvicina la vittoria sul Covid

GERUSALEMME – Campagna vaccinale a ritmo serrato e terza settimana di lockdown stanno dando i primi, graduali segnali che potrebbero indicare una via d’uscita dalla crisi Covid in Israele. Dal 20 dicembre, sono state somministrate 5 milioni di dosi, su una popolazione di 9 milioni, con 1,4 milioni di persone considerate immuni secondo i criteri stabiliti dagli studi clinici di Pfizer (otto giorni dalla seconda iniezione). Il ministero della Salute ha diffuso nei giorni scorsi dati preliminari su questa categoria: su 715.425 vaccinati, 317 sono finora risultati positivi al Covid, ovvero lo 0,04%. Tra questi, solo 16 (0,002%) sono stati ricoverati.

Dati incoraggianti secondo gli esperti, in particolare se presa in esame la popolazione più a rischio, gli ultrasessantenni, coloro che per primi hanno avuto accesso all’inoculazione. Secondo l’analisi diffusa dal professor Eran Segal, biologo computazionale del Weizmann Institute, in questa fascia di età, il calo della morbilità è una tendenza che si conferma: nelle ultime due settimane, si sono registrati 41% casi positivi in meno, 32% in meno di ospedalizzazioni e 27% in meno di casi gravi.

L’83% degli ultrasessantenni è già stato vaccinato almeno con la prima dose, con un picco del 93% tra i settantenni. Da questa settimana il vaccino è disponibile dai 35 anni in su, oltre che agli adolescenti tra i 16 e i 18 anni.

Altri dati diffusi da Maccabi, una delle quattro casse mutua responsabili delle somministrazioni, dimostrano un’efficacia del vaccino al 92%: su 248,000 persone considerate immuni dopo il richiamo, solo 66 sono risultate positive e nessuna tra loro è stata ricoverata. Al contempo, un gruppo di controllo di persone non vaccinate ha riportato un tasso di morbilità 11 volte superiore. Secondo gli esperti, questo dato è indicativo del fatto che il vaccino in ogni caso porta a forme più leggere di malattia nelle persone a rischio.

Al contempo, Israele è nella terza settimana di lockdown, che con ogni probabilità oggi verrà esteso almeno fino a domenica. Ma la variante inglese, altamente contagiosa e responsabile ormai dell’80% dei casi, impedisce il calo desiderato dei positivi (intorno agli 8000 quotidiani) e ha portato a un “gennaio nero”: 1,444 decessi, su un totale di 4,863 dall’inizio della pandemia. Per la minaccia delle varianti, il premier Benjamin Netanyahu ieri ha difeso la decisione di chiudere ermeticamente l’aeroporto, criticata duramente per le migliaia di israeliani rimasti bloccati all’estero: “Siamo nel pieno di una corsa tra la campagna vaccinale e la diffusione delle mutazioni. I vaccini sono la nostra chiave d’uscita dalla crisi”.

Nell’ultima settimana vi è una diminuzione graduale dei pazienti gravi, che gli esperti appunto attribuiscono alla vaccinazione. Per questo, ha detto Netanyahu, a determinare l’uscita dal lockdown per la prima volta non sarà il numero dei contagi, bensì il numero di vaccinati tra la popolazione a rischio. L’obiettivo ora è immunizzare nelle prossime due settimane il 90% degli ultracinquantenni (a oggi il 77% è stato vaccinato).

“La risposta immunitaria è positiva ed è quello che ci aspettavamo, ma la terza ondata, con le mutazioni, è dura”, dice a Repubblica il dottor Arnon Shahar, responsabile delle misure anti Covid per Maccabi. Quello che lo preoccupa è capire l’impatto delle varianti sulla copertura vaccinale, e soprattutto se tra i vaccinati vi siano portatori asintomatici che possano risultare contagiosi. “Le prossime due settimane saranno cruciali per determinare l’andamento della campagna”.





