Israele, storica scoperta in una grotta: nuovi frammenti biblici dei rotoli del Mar Morto

TEL AVIV – Nuovi frammenti di rotoli biblici risalenti a 2mila anni fa sono stati scoperti durante nuove e vaste ricerche nel deserto della Giudea, a Sud di Gerusalemme. Lo ha annunciato l’Autorità israeliana delle Antichità spiegando che i nuovi manoscritti sono i primi ad essere rinvenuti da 60 anni ad oggi. Scritti principalmente in greco – ha spiegato l’Autorità – contengono porzioni di libro di 12 profeti minori, Zaccaria e Naum inclusi. Con il metodo del radiocarbonio sono stati datati al II secolo d.C.

I rotoli del Mar Morto sono una collezione di testi ebraici trovati negli Anni 40 e 50 del ‘900 in grotte nel deserto in Cisgiordania, vicino Qumran, e sono datati in un periodo di tempo che va dal III secolo a.C. al I secolo d.C. Includono anche le prime copie note di testi biblici. Si ritiene che i nuovi frammenti ritrovati siano stati nascosti nella grotta durante la cosiddetta rivolta di Bar Kokhba, o terza guerra giudaica, una rivolta armata ebraica contro Roma durante il regno dell’imperatore Adriano, fra l’anno 132 e il 136.