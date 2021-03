Istat, a febbraio l’inflazione accelera a +0,6% sull’anno. Pil a -8,9% nel 2020, sale la pressione fiscale

Pubblicità

Pubblicità

MILANO – Si conferma anche a febbraio la risalita dell’inflazione. Secondo i dati preliminari diffusi oggi dall’Istat, a febbraio l’indice nazionale dei prezzi è cresciuto dello 0,1% su base mensile e dello 0,6% rispetto allo stesso periodo del 2020. Sempre dall’istituto di statistica arrivano invece i primi dati principali sui conti pubblici nel 2020: con il Pil che è caduto dell’8,9%, leggermente meno di quanto stimato dal governo nella nota di aggiornamento al Def in autunno (9%), il rapporto deficit/Pil si attesta a -9,5% e la pressione fiscale risulta in salita al 43,1% dal 42,4 dell’anno precedente. Dato, quest’ultimo, però che riflette, più che un aumento delle tasse, una caduta delle entrate (-6,8%) che è stata leggermente inferiore al crollo del Pil a prezzi correnti, cioè quello utilizzato per il rapprto, diminuito del 7,8%. Quanto al rapporto debito/Pil, il dat schizza al 155,6% nel 2020 dal 134,6% del 2019.

“Nel 2020 l’economia italiana ha registrato una contrazione di entità eccezionale per gli effetti economici delle misure di contenimento connesse all’emergenza sanitaria. A trascinare la caduta del Pil è stata soprattutto la domanda interna, mentre la domanda estera e la variazione delle scorte hanno fornito un contributo negativo limitato”, è il commento dell’istituto

Tornando all’inflazione, come registrato già a gennaio, a condizionare il rialzo – sottolinea l’istituto – è l'”ulteriore attenuarsi della flessione dei prezzi dei Beni energetici non regolamentati (da -6,3% di gennaio a -3,6%)” e l”inversione di tendenza dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (da -0,1% a +1,0%). Dati, questi, che riflettono Cresce anche il dato sull’inflazione acquisita, cioè il livello che si raggiungerebbe a fine anno in caso di variazioni mensili nulle d’ora in avanti, pari a +0,7%.

Inflazione e rendimenti in crescita: cosa cambia per i risparmiatori. Tornano i “Bot people”, rischio rincari per il Tesoro di Raffaele Ricciardi 26 Febbraio 2021

Rallenta invece il cosiddetto carrello della spesa, cioè il paniere di beni relativo ai soli beni alimentari, della cura della casa e della persona, che scende al +0,3% tendenziale (rispetto a febbraio 2020), contro il +0,4% di gennaio. Inversione di tendenza per i prezzi dei beni ad alta frequenza di acquisto, che passano da -0,1% tendenziale di gennaio a +0,2%.

Germania, l’inflazione torna a fare paura: “Sarà al 3% a fine anno” dalla nostra corrispondente Tonia Mastrobuoni 26 Febbraio 2021

A febbraio i prezzi al consumo – commenta l’Istituto – registrano un aumento prossimo a quello di giugno 2019 (quando fu +0,7%). I prezzi dei beni tornano a crescere dopo dodici mesi di variazioni tendenziali negative (+0,2% da -0,2% di gennaio) e la loro dinamica si somma a quella dei prezzi dei servizi che accelerano, seppur di poco, con una crescita nuovamente superiore al punto percentuale (+1,1% da +0,9% di gennaio).

Su base tendenziale a febbraio diminuiscono i prezzi delle divisioni di spesa su Istruzione (-3,5%), Comunicazione (-3,2%) e Abitazione acqua e elettricità (-0,3%) mentre aumentano bevande alcoliche e tabacchi (+2%). Per la divisione dei Prodotti alimentari e bevande analcoliche l’aumento su febbraio 2020 è dello 0,5% mentre per la spesa per la Salute si registra una crescita dei prezzi dello 0,9%.

Sempre l’







Go to Source

Tweet Share Pinterest