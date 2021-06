Istat, recuperati 120 mila posti quest’anno ma l’Italia rimane con 800 mila occupati in meno sul pre-Covid

Pubblicità

MILANO – Il ritorno del mercato del lavoro verso una situazione di normalità è molto lento, mentre l’economia conferma nel suo complesso segnali migliori delle iniziali aspettative.

Dicono questo i dati dell’Istat sul lavoro di aprile, che vedono proseguire la crescita dell’occupazione già registrata a febbraio e marzo e porta così il recupero degli occupati da gennaio a quota 120 mila. Ma d’altra parte si arriva da uno choc che molti hanno paragonato a quello di una guerra e lo stesso Istituto ricorda che “rispetto a febbraio 2020, mese precedente a quello di inizio della pandemia, gli occupati sono oltre 800 mila in meno e il tasso di occupazione è più basso di quasi 2 punti percentuali”. Numeri pubblicati poco prima di quelli sull’andamento dell’economia nel primo trimestre. E in questo caso la sorpresa è positiva, visto che l’Istat ha ribaltato le prime stime del 30 aprile scorso, che indicavano un calo congiunturale dello 0,4%, calcolando per il periodo gennaio-marzo un aumento del Pil (corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato) dello 0,1% rispetto ai tre mesi precedenti. Rivista anche la stima sul primo trimestre 2020, a -0,8% rispetto al -1,4% comunicato ad aprile.

Crescono occupati e disoccupati, scendono gli inattivi

La crescita dell’occupazione di aprile (20 mila persone, +0,1%) ha riguardato anche le donne, i dipendenti a termine e gli under 35. In dimunizoone, invece, gli uomini, i dipendenti permanenti, gli autonomi e gli ultra 35enni. Il tasso di occupazione è così risalito al 56,9% (+0,1 punti).

In risalita c’è anche, però, il tasso di disoccupazione che si è portato al 10,7% (+0,3 punti, top dal 2018) con 88 mila persone in più in cerca di lavoro. Un fenomeno che ha riguardato entrambe le componenti di genere e tutte le classi d’età. In discesa, tra i giovani, il tasso di disoccupazione al 33,7% (-0,2 punti).

Se in un contesto di ripresa sale la disoccupazione è anche perché più gente recupera fiducia e si mette a cercare lavoro, non trovandolo. Tra marzo e aprile, infatti, il numero di inattivi di 15-64 anni è sceso dell’1%, -138mila unità, con un calo diffuso sia per sesso sia per età. Il tasso di inattività scende così al 36,2% (-0,3 punti).

Resta che, sull’aprile 2020, “le persone in cerca di lavoro risultano in forte crescita (+48,3%, pari a +870mila unità), a causa dell’eccezionale crollo della disoccupazione che aveva caratterizzato l’inizio dell’emergenza sanitaria; d’altra parte, diminuiscono gli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-6,3%, pari a -932mila), che ad aprile 2020 avevano registrato, invece, un forte aumento”.

Rivista al rialzo la stima sul Pil del primo trimestre

Tra gli altri dati di giornata, come accennato l’Istat ha aggiornato in positivo i conti economici trimestrali. Portando da -0,4 a +0,1% le stime sulla variazione congiunturale del reddito nazionale, l’Istat stima ora che la variazione acquisita per il 2021 sia pari a +2,6 per cento (questo sarebbe il risultato di fine anno se per gli altri trimestri l’economia rimanesse ferma, ma le stime dicono che una crescita superiore al 4% è possibile grazie all’accelerazione prevista con le riaperture).

Nella sua analisi sull’andamento economico, l’Istituto spiega che il “moderato recupero” dell’attività produttiva nel primo trimestre del 2021 è la sintesi di un aumento del valore aggiunto dell’agricoltura e dell’industria e di una contrazione del terziario che in alcuni comparti ha risentito ancora degli effetti delle misure di contrasto dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid. Su base congiunturale agricoltura e industria hanno registrato incrementi pari, rispettivamente, al 3,9% e all’1,8%, mentre i servizi hanno messo a segno un calo dello 0,4%.





