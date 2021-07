Italia Campione d’Europa, i segreti della Nazionale

Pubblicità

“Ne dovete mangiare ancora di pastasciutta!”: il consiglio di Leonardo Bonucci urlato ai 65 mila di Wembley. Il difensore, autore del gol del pareggio e poi a segno nella serie finale dei calci di rigore, in campo ha guadagnato la telecamera e ha urlato per tre volte: “It’s coming to Rome!”, la versione italiana di quel refrain che gli inglesi hanno cantato per giorni. “La sentivamo in continuazione e ci ha caricato”, ha spiegato Leo.

A letto con la Coppa

Giorgio Chiellini ha dormito con il trofeo e ha postato una foto sui sui profili social. Lo ha fatto spesso Lewandowski in questi anni di grandi successi con il Bayern. Ma soprattutto lo fece Cannavaro nel 2006. In uno scatto c’è anche Bonucci. E la coppa in mezzo a loro due come una bimba. Ma cos’ha fatto Chiellini appena salito sul pullman che lasciava Wembley per l’aeroporto? Si è connesso col telefonino per seguire la finale Nba fra Milwaukee e Phoenix, gara 4. All’arrivo a Roma aveva una corona in testa. Ma non quella di Elisabetta, tranquilli. Forse.

I bigliettini e la bandiera di Sirigu

L’intellettuale del gruppo, Salvatore Sirigu: lui giocò titolare contro l’Inghilterra a Manaus nel 2014, ultima vittoria dell’Italia al Mondiale. Stavolta il suo contributo è stato decisivo fuori campo: contro la Spagna diede i suoi consigli a Donnarumma, contro gli inglesi ha scritto 25 bigliettini, uno per ogni compagno di squadra, per motivarli. Poi in campo ha sfilato con la bandiera con i 4 mori e insieme a Barella vi ha avvolto la coppa: orgoglio sardo.

Le stampelle di Spinazzola

Un’altra immagine che resterà scolpita nei ricordi: Spinazzola, reduce dall’intervento al tendine d’Achille, che fa festa a Wembley con le stampelle. Finché De Rossi non se lo carica sulle spalle.

Scusi, chi ha fatto palo?

Italia-Inghilterra a Wembley, si sa, era la partita imperdibile del secondo tragico Fantozzi, quella della frittatona eccetera e della corazzata Potemkin. Il film è del 1976: 45 anni dopo c’è una risposta alla domanda ‘Scusi, chi ha fatto palo?’. Era Rashford, sui rigori. Semplice.





