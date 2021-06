Italia-Galles 0-0, la diretta della partita

Pubblicità

E’ il momento degli inni nazionali – Sulle tribune si canta a squarciagola l’inno di Mameli

Squadre in campo – Italia in maglia azzurra, calzoncini bianchi, Galles in completo rosso.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Bastoni, Emerson; Pessina, Jorginho, Verratti; Chiesa, Belotti, Bernardeschi. CT: Mancini.

Galles (3-4-3): Ward; Gunter, Rodon, Ampadu; C. Roberts, Morrell, Allen, N. Williams; Bale, Ramsey, James. CT: Page.

Arbitro: Hategan (Rom).

VAR: Gil (Pol), Letexier, Pages (Fra) e van Boekel (Ola).

Ultime – Già qualificate agli ottavi, Italia e Galles si contendono il 1° posto nel gruppo A. Agli azzurri andrebbe bene anche un pari per centrare l’obiettivo. Per l’occasione Mancini fa turnover facendo riposare, oltre a Chiellini, non al meglio, Di Lorenzo, Acerbi, Spinazzola, Barella, Locatelli, Berardi, Immobile e Insigne. Al loro posto giocano Toloi, Bastoni, Emerson, Pessina, Verratti, al rientro dall’infortunio, Chiesa, Belotti e Bernardeschi. Sul fronte opposto, invece, Page vara la difesa a 3 e cambia tre uomini nella squadra che battuto la Turchia, ovvero i tre diffidati, inserendo in difesa Gunter e Ampadu, al posto di Mepham. A sinistra gioca N. Williams invece di Davies mentre davanti esce Moore. Ramsey dovrebbe ricoprire il ruolo di finto centravanti. A Roma il pomeriggio è velato e ci sono 29°, terreno in buone condizioni. Presenti 16.000 spettatori.

Curiosità – L’Italia è reduce da 29 risultati utili consecutivi. L’ultima sconfitta è datata 10/9/2018 quando perse 1-0 in Portogallo. In casa gli azzurri non perdono da oltre 4 anni e mezzo, ovvero dall’1-3 con la Francia a Bari (con Lippi in panchina) dell’1/9/2016. L’Italia non subisce gol da 965′. L’ultimo a segnargli è stato van de Beek nella gara con l’Olanda dello scorso 14 ottobre, finita 1-1. L’Italia non prende gol in casa dal Galles da 322′. L’ultima rete l’ha segnata Ian Rush nell’amichevole finita 0-1 a Brescia il 4/6/1988.





