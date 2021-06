Italia-Galles, probabili formazioni e dove vederla

Pubblicità

Ultima gara all’Olimpico per l’Italia. Certa di un posto agli ottavi di finale, la formazione di Roberto Mancini, dopo aver battuto Turchia e Svizzera, proverà a ripetersi anche contro il Galles di Gareth Bale nell’ultima giornata del gruppo A. Un successo permetterebbe agli azzurri di chiudere il girone a punteggio pieno e volare a Londra per sfidare la seconda del gruppo C, una tra Ucraina e Austria. Una sconfitta, invece, vedrebbe l’Italia seconda con ottavo da giocare ad Amsterdam contro la seconda del gruppo B, quello del Belgio.

Record in vista

L’Italia prima nel girone A, però, rischierebbe di incrociare ai quarti la terza del gruppo F, quello con Francia, Germania e Portogallo, e la prima, sempre del gruppo F, in semifinale. Il rischio di incrociare Mbappè, CR7 o i tedeschi a Monaco di Baviera, però, non condizionerà la sfida contro il Galles. Niente calcoli, parola di Roberto Mancini, anche perché in palio c’è un record “d’altri tempi”: gli azzurri, infatti, potrebbero raggiungere le 30 partite senza sconfitte, eguagliando il primato registrato tra il novembre 1935 e il luglio del 1939. L’ultimo ko risale al settembre 2018 contro il Portogallo.

Le scelte di Mancini

Il ct italiano non ha nascosto la volontà di affidarsi al turnover per far rifiatare chi ha giocato di più nelle prime due giornate. Donnarumma tra i pali, turno di riposo per Spinazzola con Emerson pronto a sostituirlo, Toloi (per Di Lorenzo), Bastoni (per Bonucci) e Acerbi (per Chiellini, infortunato) a completare la difesa. A centrocampo la principale novità dovrebbe essere l’esordio europeo di Verratti, al rientro dopo l’infortunio, al fianco di Jorginho e Pessina (per Barella). In attacco rifiatano Insigne e Immobile, con Belotti e Chiesa certi del posto da titolare. Ballottaggio Berardi–Bernardeschi per l’ultimo posto in attacco, col secondo favorito.

Dove vederla

La gara, in programma oggi alle 18, sarà visibile in chiaro su Rai 1 (disponibile anche al 501 del digitale terrestre in HD), telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. Per gli abbonati Sky la partita si vedrà su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 252, anche in 4K HDR con Sky Q satellite. Telecronaca affidata a Fabio Caressa con il commento tecnico di Beppe Bergomi. Prepartita dalle 17 condotto da Alessandro Bonan con Federica Lodi. In streaming la sfida sarà visibile su Rai Play, Sky Go e Now.

Le probabili formazioni

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Acerbi, Emerson Palmieri; Verratti, Jorginho, Pessina; Chiesa, Belotti, Bernardeschi.

Galles (4-2-3-1): Ward; Roberts, Mepham, Rodon, Davies; Morrell, Allen; James, Ramsey, Bale; Moore.





