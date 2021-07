Italia in finale, Mancini: “Abbiamo saputo soffrire, ora l’ultimo passo”

Pubblicità



LONDRA – “Non è ancora finita. Adesso dobbiamo recuperare le forze che sono rimaste e giocarci questa finale”. Roberto Mancini parla così dopo i rigori che hanno promosso l’Italia alla finale degli Europei: “I rigori sono questi. E’ stata una partita durissima perché la Spagna è una grande squadra, gioca benissimo. Noi sapevamo che ci sarebbe stato da soffrire, loro sono maestri nel palleggio. All’inizio abbiamo avuto delle difficoltà, ma poi abbiamo trovato le coordinate giuste, non abbiamo rischiato più di tanto”. Ha saputo stringere i denti l’Italia: “Le squadre di calcio attaccano e difendono, non si può solo attaccare. Abbiamo avuto l’occasione per fare anche un altro gol, come loro, è stata una partita bella tra due ottime squadre. I miei meriti? Il merito è tutto dei ragazzi che hanno creduto in tutto questo tre anni fa”.

Bonucci: “La partita più difficile della mia vita”

Leonardo Bonucci è stremato ma felicissimo: “E’ stata la partita più difficile che io abbia mai giocato. Complimenti alla Spagna per quello che ha messo in campo. Sapevamo che era difficilissima, ma questa squadra ha dimostrato valori, cuore, resilienza e capacità di soffrire. Abbiamo un cuore grande nei momenti difficili e la sorte ci ha premiato nella lotteria dei rigori. E’ una gioia sofferta e quindi ancora più bella. Morata in panchina all’inizio? Sapevamo che gli spagnoli potevano presentare qualche sorpresa, Luis Enrique ce l’ha fatto vedere spesso. Hanno giocato senza un riferimento davanti, ma noi abbiamo risposto con il grande cuore degli italiani portando a casa un risultato storico”. Adesso testa alla finale: “Adesso manca ancora quel centimetro. Abbiamo 3 giorni per recuperare, è qualcosa di incredibile quello che stiamo facendo e non dobbiamo accontentarci. Vogliamo portare a casa qualcosa che all’Italia manca da 50 anni”.

Chiesa: “Dedicata a Spinazzola”. Donnarumma: “Ai rigori ero sereno”

Federico Chiesa ha una dedica speciale: “La vittoria è per Spinazzola. Questo gruppo è eccezionale. Abbiamo fatto una grande fatica, ma siamo professionisti e giocare tra 4 giorni non ci preoccupa. Vedrete, ci faremo trovare pronti”.

Gigi Donnarumma, ‘eroe’ della serata, è incredulo: “Un’emozione indescrivibile. Ai rigori ero sereno perché sapevo che potevo aiutare la squadra. Adesso manca l’ultimo passo per avverare il nostro sogno. La Spagna è fortissima, ma questa Italia ha un cuore grandissimo, non molla di un centimetro, pur soffrendo fino alla fine. Grandissimo merito agli avversari,o che ci hanno messo in grande difficoltà. In finale Inghilterra o Danimarca? Ora godiamoci questa serata, da domani ci penseremo”.





