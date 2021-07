Italia-Inghilterra 0-0: la finale degli Europei in diretta da Wembley

Pubblicità

Pubblicità

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

C’è anche Mattarella – Allo stadio sarà presente anche il presidente della Repubblica che è atterrato circa mezz’ora fa a Londra ed è stato accolto dall’ambasciatore d’Italia a Londra Raffaele Trombetta.

Scontri tra polizia e tifosi inglesi nel pre-partita – La polizia britannica è intervenuta fuori dallo stadio per fermare diverse decine di tifosi locali che avevano scavalcato le transenne per entrare nella zona di sicurezza esterna. Si segnala qualche scontro anche in relazione a una zuffa avvenuta fra due gruppi contrapposti di inglesi. Non si registrano però al momento feriti o conseguenze gravi, anche se alcuni video amatoriali hanno mostrato fasi di tensione durante la tentata infiltrazione. Per la polizia, nessuno comunque è finora riuscito a entrare nello stadio senza biglietto.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. CT: Mancini.

Inghilterra (3-4-2-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Phillips, Rice, Shaw; Mount, Sterling; Kane. CT: Southgate.

Arbitro: Kuipers (Ola).

VAR: Dankert, Gittelmann, Fritz (Ger) e van Boekel (Ola).

Ultime – L’Italia a Wembley va a caccia di un trionfo storico, che le manca dal 1968. Di fronte, però, trova l’Inghilterra padrona di casa che vede vicinissima l’opportunità di tornare ad alzare un trofeo dopo 55 anni di digiuno. Per l’occasione Mancini va sul sicuro confermando in toto l’undici sceso in campo contro la spagna. Cambia ancora, invece, sul fronte opposto, Southgate che torna alla difesa a 3 con Walker adattato a fare il centrale e Trippier riproposto a tutta fascia a destra. Il sacrificato è Saka che si accomoda in panchina. A Wembley ci sono 60.000 spettatori con 10000 italiani. La serata è coperta e ci sono 21°, terreno in ottime condizioni.

Curiosità – L’Italia è reduce da 33 gare senza sconfitte (record assoluto d’imbattibilità). L’ultima sconfitta è datata 10/9/2018 quando perse 1-0 in Portogallo. L’Italia non perde una gara ufficiale con l’Inghilterra da 44 anni. L’ultimo ko, tra l’altro l’ultimo avvenuto a Wembley, è stato il 16/11/77 quando gli azzurri persero 2-0 una sfida valevole per le qualificazioni ai Mondiali ’78. L’Inghilterra è imbattuta in casa da 11 incontri. L’ultimo ko, proprio a Wembley, è arrivato il 14/10/2020 in Nations League: 0-1 con la Danimarca.





Go to Source

Tweet Share Pinterest