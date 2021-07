Italia, missione compiuta: 3-1 all’Iran, azzurri ai quarti nel volley

Pubblicità

TOKYO – Anche l’Italvolley maschile ha messo mani e piedi nei quarti di finale del torneo olimpico, risultato minimo ma non scontato in un girone complicatissimo. È servito battere 3-1 (30-28, 25-21, 21-25, 25-21) l’ostico Iran, che dopo la vittoria alla prima giornata contro la Polonia ha battuto solo il Venezuela e poi perso con Canada e proprio l’Italia. Gli azzurri ora avranno l’ultimo comodo incontro con i sudamericani per puntellare la sua seconda posizione, fondamentale per avere un avversario più comodo nella fase a eliminazione diretta (ma al momento sarebbero gli Usa, terzi nell’altro girone dietro Roc e Brasile).

Fatica ma anche freddezza nei momenti decisivi

Fatica, tanta, ma anche punti importanti da Juantorena, Michieletto e dai centrali nei momenti decisivi. Un terzo set mal giocato e buttato via e un piccolo infortunio alla mano per Zaytsev, tolto da Blengini a metà parziale dolorante, e non più rientrato. Al suo posto bene Vettori nel ruolo di opposto. È un ace di Michieletto nel quarto set ad aprire la scatola di un match bloccato sul punto a punto. Durissimo il primo set, chiuso a 30, ma tutto è bene quel che finisce bene. Spiccano i 20 punti di Juantorena, miglior marcatore dell’incontro, e i 10 del centrale Galassi, forse il migliore in campo. Dopo il Venezuela, domenica, si passerà agli incontri da dentro o fuori. Servirà un’altra Italia, ma intanto era importante esserci. Soddisfatto ct Blengini: “Un passo decisivo dal punto di vista del risultato. Un’altra partita dura, ma questo non deve sorprenderci, soprattutto nel chilometrico primo set. Giannelli stringe i denti. Dobbiamo arrangiarci, non conta se si è belli, non è un concorso di bellezza, il punto è punto. La squadra è più disinvolta e cerca di compensarsi nelle difficoltà. Zaytsev? Ha preso una “stecca” e ha problemi a un dito”.

Italia-Iran 3-1 (30-28, 25-21, 21-25, 25-21)

Italia: Kovar 0, Vettori 5, Juantorena 20, Giannelli 3, Zaytsev 12, Piano 4, Colaci (libero), Galassi 10, Sbertoli 0, Anzani 3, Michieletto 12, Lavia 0. Ct. Blengini.

Iran: Ebadipour 12, Marouf 0, Mousavi 8, Gholami n.e., Ghafour 11, Kazemi 12, Sharifi 2, Mojarad 5, M. Salehi 14, Marandi (libero), A. Salehi (libero), Karimi 2. Ct. Alekno.

Classifica girone A: Polonia 10, Italia 8, Canada 7, Giappone 6, Iran 5, Venezuela 0. Domenica Canada-Polonia, Iran-Giappone, Italia-Venezuela (ore 9.25 italiane)





