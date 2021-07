Italia-Spagna dagli occhi spagnoli: “L’importante è che dei latini siano in finale, ora tiferemo azzurri”

Pubblicità



Cerveza al posto della birra, tapas invece che salatini e patatine da aperitivo. Al pub “La Frontera” l’atmosfera di Italia-Spagna è stata vissuta a forti tinte iberiche. Diversi supporters delle furie rosse spagnole, in Italia per turismo o motivi di lavoro, si sono infatti riuniti in questo locale di Trastevere, a Roma, per tifare la propria nazionale in un clima di festa che ha visto anche la presenza di tanti tifosi italiani. “Ero venuta qui per tifare Italia, ma visto che questo è un bar spagnolo e ci sono più italiani ho deciso che alla fine tiferò Spagna”, racconta Nina, giovanissima tifosa italospagnola. Dopo lo sconforto del gol del vantaggio azzurro di Chiesa, gli spagnoli hanno ritrovato entusiasmo e fiducia dopo il pareggio di Alvaro Morata. Ma tutte le speranze si sono dovute infrangere nella lotteria dei rigori. “Sono comunque contento perché con una squadra giovane siamo arrivati in semifinale e abbiamo quasi fermato una fortissima Italia”, commenta sportivamente un ragazzo di Malaga al termine del match. “Celebreremo lo stesso – aggiunge un tifoso di Bilbao – perché alla fine dei latini sono arrivati in finale ed è questo quello che conta”.

servizio di Francesco Giovannetti





