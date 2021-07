Italia-Spagna e Inghilterra-Danimarca, quattro destini per un Europeo

Pubblicità

Pubblicità

Le quattro semifinaliste dell’Europeo hanno in comune il girone eliminatorio casalingo: l’Italia ha giocato tre partite a Roma, la Spagna non si è mossa da Siviglia, l’Inghilterra ha usato soltanto Wembley e la Danimarca è rimasta a Copenaghen. Questo ci dice qualcosa sulle fatiche logistiche di un torneo itinerante (la povera Svizzera ha fatto due volte rotta sull’affascinante ma lontanissima Baku), e sui suoi effetti sul recupero dei giocatori. Le magnifiche quattro hanno anche tratto giovamento dallo slittamento del torneo al 2021, perché l’esperienza internazionale aggiunta in un anno si è sentita di più nelle squadre “nuove”. Inoltre, le quattro hanno anche in comune storie trascendenti di generazioni, di allenatori, di riscatti e di paure. Lette così, sembrano tutte destinate alla vittoria finale. Sembrano. Ingannevole è il calcio più di ogni passione.

Italia

Non lo diciamo mai ad alta voce, perché le vergogne sono altre e l’enfasi è una compagna di viaggio pericolosa. Però la mancata qualificazione al Mondiale 2018 è un non-evento che ha lavorato in profondità nella psiche di tutti noi, la sottrazione di un rito che evidentemente sarebbe durato poco — il valore di quel gruppo era quello che era — ma sarebbe stato comunque preparato e condiviso e sofferto e in qualche modo vissuto. Restarne fuori è stata una ferita che Roberto Mancini ha iniziato a curare tre anni fa, praticamente in parallelo alla disputa del Mondiale russo, con idee precise di redenzione: giovani, fiducia, gioco, coraggio. Il primo gol del nuovo ciclo — di Mario Balotelli! — fu un’estrema illusione presto denudata, la chiamata di Zaniolo un manifesto programmatico, la vittoria in Polonia la chiave d’avviamento, la lunga serie di risultati positivi una scalinata la cui cima era avvolta nelle nuvole, e che giunti a questo punto ti pare quasi di poterla toccare. L’Italia di Mancini è una macedonia di età e caratteri, ma un blocco monolitico di stile ed efficacia: e per quanto la classifica Fifa possa essere un parametro friabile, contro di noi per lunghi tratti i numeri uno (da tre anni) del Belgio non hanno proprio capito a quale gioco stavamo giocando. Sono soddisfazioni. Sono risalite da un precipizio. Capisci cosa perdi solo quando non ce l’hai più, certo. La Nazionale ben dentro l’estate, per esempio. È tornata, evviva.

Spagna

Per descrivere la rapidità con la quale il portiere Unai Simon ha dimenticato il fragoroso errore contro la Croazia, diventando con le sue parate un uomo chiave dell’approdo in semifinale, Luis Enrique ha citato la memoria (brevissima) del pesce rosso con la quale Nadal, a sua volta, è solito spiegare l’impermeabilità emotiva a un match-point mancato. Saper dimenticare è dote fondamentale di ogni campione: rimuginare sulle occasioni fallite non solo non serve a nulla, ma risveglia dubbi che è più saggio mantenere in sonno. Per traslato, il discorso sul portiere può allargarsi all’intera comitiva, una Spagna che pur mantenendo la fiducia nel suo tradizionale fraseggio è riuscita a scordarsi il peso dei trofei portati da quel gioco, e soprattutto che razza di campioni parteciparono all’impresa. Questo è il primo torneo senza Sergio Ramos, Piqué, Silva e Iniesta, e a poco vale ricordare che dal 2012 la generazione d’oro non ha più vinto nulla: i singoli assi hanno continuato a farlo da protagonisti nei loro club, rimandando di biennio in biennio la necessaria rivoluzione. Alla fine l’ha realizzata Luis Enrique, l’unico ad averne la forza per il carattere ispido e il drammatico curriculum umano: ha rinunciato agli ultimi totem per creare un gruppo nuovo. Da difendere in ogni elemento, fino a quando i vari Morata si sono sbloccati. La Spagna è costruita per il Mondiale del prossimo anno, ma occhio: si è già dimenticata che l’Europeo era solo un passaggio.

Inghilterra

A proposito di memoria, dopo la vittoria sulla Germania la giornalista della Bbc ha chiesto a Gareth Southgate se quel successo lo ripagasse del famoso errore dal dischetto nella semifinale del 1996. Difficile dimenticare un incubo quando te lo ripropongono a ogni intervista, pure nei momenti felici, eppure Southgate non ha derogato al suo stile: le ha risposto che aveva appena visto passare sul maxischermo il volto in tribuna di David Seaman, il portiere di quella sera, e di essere consapevole che quel ricordo farà male per sempre a lui e ai compagni di allora; ma di essere anche lieto per aver regalato agli inglesi un’altra partita contro la Germania da ricordare. In definitiva, di aver concluso il suo percorso di espiazione. È stato ascoltando quelle parole che Alan Shearer, «non certo un tipo sentimentale» secondo la definizione che lui stesso dà di sé, si è spezzato. Il giorno dopo ha scritto una magnifica lettera aperta al suo vecchio amico invitandolo a «lasciar finalmente andare quel rigore», perché né lui né alcuno dei compagni di allora ha mai pensato di aver perso per colpa sua, e perché Gareth sta interpretando il ruolo del ct con la solidità della quercia che possedeva fin da giocatore. Se l’Inghilterra è in semifinale il merito va anche alle sue scelte, specie quelle impopolari, «and we are so proud of you», includendo nell’orgoglio di quel noi non soltanto l’Inghilterra intera, ma anche e soprattutto i compagni del ’96.

Danimarca

Sono stati quei minuti terribili, a creare la Danimarca. È stata l’unione ordinata da Kjaer per proteggere la dignità di Eriksen nel momento estremo. Mentre i medici lavoravano col defibrillatore alla loro fantastica impresa, i compagni si sono presi a braccetto e — chi tremando, chi piangendo, chi pregando — hanno eretto un muro davanti allo sguardo morboso del mondo. Se quelli dovevano essere gli ultimi momenti di Christian, che almeno fossero privati: niente spettacolo, nessun replay. Una volta accertata la salvezza dell’amico, l’inevitabile crollo nervoso ha portato alla sconfitta con la Finlandia; ma da lì in poi, la Danimarca è diventata quasi ingiocabile. Il Belgio l’ha battuta, sì, ma è stato il risultato più bugiardo del torneo. Poi la squadra del ct Hjulmand ha segnato quattro gol alla Russia, altri quattro al Galles e due nei quarti alla Repubblica Ceca, la cui vittoria aveva tolto di torno l’Olanda. Lassù qualcuno ama la Danimarca, e pare deciso a ricompensarla per la saldezza morale di quei momenti. Molta parte della suggestione, com’è ovvio, ricalca la favola del 1992, quando i danesi ripescati a una settimana dal via per il dissolvimento della Jugoslavia incredibilmente vinsero il torneo. C’era una storia tremenda anche allora, la spola che Kim Vilfort — centrocampista in gol nella finale — era costretto a fare tra la Svezia e Copenhagen, dove la figlioletta Line, malata di leucemia, si stava spegnendo. Nessun danese l’ha mai dimenticata.





Go to Source

Tweet Share Pinterest