Italia-Spagna, Mancini: “La cosa che mi intriga di più è l’idea di andare in finale”

LONDRA – Sono le ore della clausura forzata, del tempo che non passa. La bolla anti Covid impedisce la classica passeggiata per stemperare la tensione: anche l’ingresso allo stadio, stasera, dovrà ovviamente avvenire in pullman, nel rispetto del protocollo, e gli azzurri vedranno dal finestrino la folla che di nuovo sciama verso la partita (cinquantaquattromila persone, è stridente il contrasto tra gli attori isolati e gli spettatori in uscita non proprio libera ma un po’ di più sì) e qualche bandiera inglese appesa ai balconi dei palazzi moderni di Wembley. Sembra una specie di tortura, perché Wembley, inteso come stadio, si può quasi toccare, tanto è vicino all’hotel Hilton, dove la Nazionale attende la sua partita più vicina a un grande trofeo dal 2012, quando a Kiev si giocò la finale dell’Europeo. Nove anni dopo, un tempo lungo e colmo di disavventure, c’è un gradino in più da salire, perché questa è “solo” una semifinale, ma resta comunque l’appuntamento più esaltante da allora, nella speranza che domenica ne arrivi un altro e lo soppianti.ù

Intanto c’è ancora la Spagna, che nel 2012 demolì un’Italia stanca e nel 2008 la buttò fuori ai rigori nei quarti di finale (come nel 2013 in semfinale alla Confederations Cup) a frapporsi tra l’Italia e la sua voglia di tornare a casa con una coppa, sensazione che manca da Berlino 2006. “La cosa che mi intriga di più è l’idea di andare in finale”: così Mancini ha fotografato a Raisport il sentimento suo e della Nazionale tutta. Poi è tornato dentro la clausura, a curare i dettagli della formazione (probabilmente la stessa del 2-1 al Belgio, a parte la sostituzione forzata di Spinazzola con Emerson) dentro l’hotel che molte squadre hanno frequentato prima di altre partite storiche, come si evince dalla trentina di quadri che campeggiano sulle pareti della hall: ognuno con una maglia diversa, autografata dai protagonisti. Ora sarà il turno della maglia azzurra e già qualche tifoso bivacca fuori dall’albergo.

Undicimila italiani e novemila spagnoli

Il censimento del pubblico di stasera, in maggioranza inglese per le restrizioni ai viaggi nel Regno Unito, è ancora provvisorio, ma al momento si stima che ci saranno undicimila italiani e novemila spagnoli. Ieri, nell’avamposto fuori dallo stadio del Barnet in cui si è allenata l’Italia, c’erano anche due tifosi speciali, due ragazzi in prova all’Academy del club inglese: Emanuele Botta, 21 anni, di Monza, difensore, che ha giocato tra l’altro nell’Olginatese con Mattia, il fratello di Locatelli, e Alessandro Ghezzi, 16 anni, di Bergamo, esterno d’attacco. C’è chi cerca fortuna in Inghilterra, gli azzurri di Mancini cercano un trionfo.

