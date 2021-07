Italia-Spagna: probabili formazioni e dove vederla in tv

Pubblicità

ROMA – Pochi dubbi per Roberto Mancini, qualcuno in più per Luis Enrique. L’avvicinamento alla prima semifinale di Euro 2020 tra Italia e Spagna è all’insegna delle certezze per il commissario tecnico italiano, che non dovrebbe andare a ritoccare più di tanto la formazione titolare in vista della sfida contro le Furie Rosse.

Le scelte e dove vedere la partita in tv

Emerson Palmieri al posto dell’infortunato Spinazzola dovrebbe essere infatti l’unica novità nell’undici titolare, che per il resto sarà quello sceso in campo contro il Belgio: fiducia a Immobile al centro dell’attacco nonostante le difficoltà. Ancora qualche dubbio da risolvere per Luis Enrique invece, specialmente per il tridente d’attacco, con Gerard Moreno, Dani Olmo e Morata in lotta per tre maglie. Italia-Spagna, con calcio d’inizio in programma alle ore 21.00, sarà visibile in chiaro su Rai 1 e su Rai 1 HD sul canale 501 e per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Football (203) e Sky Sport (251).





