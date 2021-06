Italia-Svizzera, arbitra il russo Karasev

Pubblicità

L’Uefa ha reso noto l’arbitro di Italia-Svizzera in programma mercoledì 16 giugno alle 21 allo stadio Olimpico di Roma. Si tratta del russo Sergej Karasev, avvocato moscovita di 42 anni con la passione per la musica metal, incluso nella lista Fifa dal 2010, un arbitraggio allo scorso Mondiale, due a Euro 2016 e 24 in Champions League (tra queste Napoli-Marsiglia, Roma-Leverkusen, Napoli-Besiktas, Juventus-Young Boys e Atalanta-Dinamo Zagabria).

E’ ritenuto un direttore di gara dal cartellino facile: in Granada-Napoli di Europa League dello scorso febbraio ammonì ben 10 giocatori. Karasev, al centro di una recente polemica in Inghilterra per non essersi inginocchiato a sostegno della campagna Black Lives Matter prima della partita degli ottavi di finale di Champions League all’Etihad Stadium di Manchester tra il City e il Borussia Mönchengladbach, sarà assistito dai connazionali Igor Demeshko e Maksim Gavrilin. Il quarto uomo sarà l’inglese Michael Oliver, il Var il tedesco Bastian Dankert, gli assistenti al Var i tedeschi Marco Fritz e Chrisian Gittelmann e il polacco Pawel Gil.





