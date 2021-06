Italia, tornano i turisti: “Oltre 12,3 milioni di arrivi da 5 Paesi”

Pubblicità

Pubblicità

ROMA – Tra giugno e settembre del 2021, 12,3 milioni di turisti stranieri arriveranno in Italia e garantiranno oltre 25 milioni di pernottamenti (con un aumento del 15,3% rispetto al 2020). Sono visitatrici e visitatori provenienti da Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagna e Usa (nazioni che garantiscono di norma la metà degli arrivi).

Un’indagine di Demoskopica – che fa queste previsioni su incarico del Comune di Siena – rivela anche che la metà dei residenti in questi cinque Paesi ha già deciso di andare in vacanza, il 5% in Italia.

La metà del campione intervistato opta per il mare (48,4%) o per mete esotiche (3,9%). Andranno bene anche la montagna (15,1%), le “città d’arte e i borghi” (12,3%), “gli agriturismi” (8%). Sono cinque le regioni più gettonate: Trentino-Alto Adige, Toscana, Sicilia, ma anche Puglia e Lombardia.

La sottosegretaria all’Economia Alessandra Sartore: “Così il Recovery Plan può rilanciare i nostri borghi” di Alessandra Sartore 14 Giugno 2021

Il presidente di Demoskopika, Raffaele Rio, spiega che il gradimento degli stranieri per l’Italia si sommerà a quello degli italiani: tanti nostri connazionali – per risparmiare, per paura del volo aereo – stanno preferendo le località tricolori per le loro vacanze. Tutti i turisti – stranieri e italiani – chiedono garanzie in termini di sicurezza dal contagio. Paesi sicuri – ma al momento esclusi dal meccanismo del Green Pass – chiedono di rientrarci.

Rio, infine, chiede al governo di “promuovere gli Stati generali del turismo italiano per ottobre 2021 con l’obiettivo di varare, in condivisione con i portatori d’interesse del comparto, una programmazione più incisiva per il prossimo biennio”.

“L’indagine di Demoskopika – commenta l’assessore al turismo del Comune di Siena, Alberto Tirelli – rilancia l’attrattività turistica della Toscana, percepita dalla domanda estera quale territorio privilegiato per le città d’arte, la scoperta dei borghi e dell’immenso patrimonio culturale”.

“In questa direzione, Siena gioca un ruolo di primissimo piano. Non è un caso, infatti – precisa Tirelli – che oltre un turista straniero su tre associ Siena ad una città ricca di storia, di tradizioni e di cultura e che ben il 65% di chi la conosce, non esiterebbe a visitarla se ne avesse la concreta opportunità”.





Go to Source

Tweet Share Pinterest