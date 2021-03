Italia Viva, Renzi apre al Pd, ma a Torino vicina l’intesa con la destra

ROMA – Pronto a lavorare per costruire un nuovo centrosinistra ma con forti dubbi sulla necessità di allargarlo ai 5Stelle. All’assemblea di Italia Viva, in programma domani, Matteo Renzi indicherà questa direzione di marcia. Il leader è pronto ad accogliere l’invito rivolto dal neosegretario del Pd Enrico Letta a costruire una coalizione larga ma chiederà, sostanzialmente, di recidere il legame prioritario con i mai amati grillini. Il leader di Rignano ritiene l’alleanza con M5S non strategica e neppure tanto conveniente, convinto com’è che il Movimento di qui al 2023 sarà molto ridimensionato, malgrado la conduzione affidata a Giuseppe Conte.

Sarà il giorno dell’orgoglio, per la piccola pattuglia di Iv, alla quale Renzi darà atto di aver resistito alle tentazioni di fuga verso altri lidi – nella fase calda di caccia ai responsabili – e di aver dato la spinta decisiva nel dare al Paese un governo più forte. Il discorso sarà incentrato sulle tre emergenze del Paese – sanitaria, economica ed educativa – ma sbarcherà su temi prettamente politici. L’ex Rottamatore dovrà però fare i conti con il malcontento degli esclusi dalla squadra di Mario Draghi (e c’è chi, speranzoso, sussurra che il sottosegretario Scalfarotto potrebbe lasciare per un incarico internazionale) e con l’esigenza di rafforzare il partito, che i sondaggi inchiodano su percentuali di poco superiori al due per cento.

“La crisi ci ha dato visibilità ma ci ha anche attirato antipatie, dobbiamo lavorare duro”, dice il vicepresidente della Camera Ettore Rosato. Ma il nodo centrale è quello della collocazione politica. Su questo punto Renzi sfuggirà a indicazioni precise. Il centrosinistra è un’opzione, specie dopo l’apertura di Letta al maggioritario, ma c’è anche la prospettiva di un’alleanza solo con Azione e +Europa, che però fa a pugni con la dichiarata perplessità di Carlo Calenda e con la situazione di caos dentro +Europa, dopo le dimissioni di Emma Bonino.

Di certo, nell’attesa di un’intesa strutturale per le Politiche, Italia viva non si farà molti scrupoli alle prossime Regionali e amministrative, concedendosi al miglior offerente: andrà probabilmente con il centrodestra in Calabria e a Torino, con il Pd di Beppe Sala a Milano. La politica delle mani libere