Italia viva scricchiola alla vigilia dell’assemblea: due senatori in uscita per tornare nel Pd

La casa di Italia Viva scricchiola alla vigilia dell’assemblea del partito. Eugenio Comincini, uno dei senatori più critici durante la crisi del governo Conte, sta per tornare nel Pd. La conferma arriva da fonti del Pd a Palazzo Madama. L’annuncio del diretto interessato ancora non c’è ma dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Con lui un altro senatore renziano medita di tornare alla casa madre: è Leonardo Grimani, che ha sospeso però il dialogo coi dem in attesa dell’assemblea di Iv. “Non ho preso alcuna decisione – dice Grimani – Sono in una fase di verifica e ragionamento. Se dovrò rapportarmi con il Pd lo farò direttamente con il segretario”.

Italia Viva, Renzi apre al Pd, ma a Torino vicina l’intesa con la destra di Emanuele Lauria 19 Marzo 2021

A fare da richiamo per un ritorno al Nazareno, si apprende, è proprio l’elezione di Enrico Letta alla segreteria: ma i delusi, che non mancano neppure alla Camera, si interrogano sul futuro della “navicella” dell’ex premier, che ha avuto un ruolo centrale nella caduta dell’esecutivo guidato da Giuseppe Conte ma che è inchiodata dai sondaggi a una percentuale che si aggira sul 2,5 per cento. Domani Renzi detterà la linea: Iv è pronta a rispondere all’appello di Letta per la costruzione di un nuovo centrosinistra ma non intende dare alcuna golden share ai 5S. E intanto lavora per una piattaforma riformista e moderata: dentro questo contenitore, con +Europa e Azione – potrebbe sostenere anche candidati sponsorizzati dal centrodestra alle prossime amministrative, come l’imprenditore Paolo Damilano.