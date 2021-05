Italian Tech per capire il nostro futuro

Con il debutto digitale di It i lettori di Repubblica e del Gruppo Gedi hanno a disposizione da oggi una finestra su ciò che cambia più rapidamente attorno a noi. La tecnologia è la chiave per comprendere l’innovazione che accelera su più fronti: dai sentieri della conoscenza alle trasformazioni del lavoro, dalle sorprese della scienza alle interazioni fra esseri umani e robot. Per seguire tanti e tali cambiamenti abbiamo bisogno di conoscere volti, storie e retroscena protagonisti di un vortice di novità che cambia le nostre vite. Senza interruzione.

Da qui la scelta del Gruppo editoriale Gedi, il primo del nostro Paese, di creare un content hub digitale che consentirà a lettrici e lettori di essere informati in tempo reale sulle evoluzioni della tecnologia sfruttando contenuti scritti, video e audio su ogni piattaforma. Perché il formato multimediale è quello che più si adatta a descrivere i costanti cambiamenti che ci circondano e avvolgono. It uscirà periodicamente anche in carta, pubblicando i contenuti di maggiore qualità destinati ai lettori più affezionati.

Ma ciò che più conta è l’intenzione che accompagna la redazione guidata da Riccardo Luna ovvero la volontà di avere una conversazione continua con gli user digitali al fine di coinvolgerli nella nostra fabbrica di contenuti innescando un metodo di conoscenza circolare destinato a rendere più grande, vivace e solidale la comunità intellettuale a cui tutti apparteniamo. Al fine di rendere il lavoro della redazione di It un esempio di comunicazione diretta, continua e trasparente con chiunque vorrà interagire con noi.

Perché l’esplorazione delle nuove tecnologie è un’avventura che riguarda ognuno di noi ed è destinata ad accomunare sempre più chi scrive e chi legge. Soprattuto nella stagione della ripartenza dopo la pandemia perché il Recovery Plan italiano – nell’ambito del Next Generation Eu – ha proprio nella tecnologia uno dei suoi pilastri cruciali.

Ciò significa che chiunque ha interesse, piacere o curiosità di interagire con il mondo della tecnologia troverà in It la cornice più adatta per comprendere cosa sta avvenendo sulla frontiera più avanzata dell’innovazione.

Per Gedi significa estendere l’offerta digitale, su ogni testata del gruppo – che affianca Salute, Green & Blue, Moda e Beauty, Gusto e It – presentando contenuti specifici per ogni singolo interesse come anche informazioni di carattere più generale capaci di raggiungere chiunque desideri avvicinarsi, anche per la prima volta, ai temi di nuova generazione.