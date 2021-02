Italian TechSpeak con John Elkann: dal web anni 90 alle auto volanti, il futuro nasce da errori e curiosità

Pubblicità

Il protagonista dell’ultimo episodio di Italian TechSpeak è John Elkann, CEO di Exor e Presidente di Stellantis e Ferrari.

Con Elkann, imprenditore cresciuto col web e proiettato verso un futuro sempre più tecnologico, abbiamo ripercorso i principali temi trattati nelle quattro rubriche di Italian TechSpeak: Tech & Società ha affrontato le trasformazioni in atto nella politica, nel mondo del food, nello sport e nella musica. Fail Forward ha spiegato come da piccoli (o grandi) errori possano nascere delle imprese tech di enorme successo, anche in Italia. White Mirror – ispirata a episodi della popolare serie Netflix “Black Mirror” – ha dimostrato che i progressi della robotica o dell’Intelligenza Artificiale non devono spaventare. Disrupt On, infine, ha analizzato le storie di imprenditori e aziende che hanno rivoluzionato il loro settore con strategie tech audaci e di rottura.

a cura di Pier Luigi Pisa

montaggio di Leonardo Sorregotti

Immagini Are Films



per Italian Tech Week:

Diyala D’Aveni

Giorgio Leonardi

Italian TechSpeak è la serie di interviste video e podcast sulla tecnologia. Un progetto non-profit ideato da SEI.it, realizzato da Italian Tech Week con il contributo della Camera di Commercio di Torino, distribuito in collaborazione con GEDI e prodotto da Gedi Visual.





