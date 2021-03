Ius soli, Letta: “La destra sbaglia atteggiamento. Sono flessibile sullo strumento, l’importante è l’obiettivo”

“Sullo ius soli la destra sbaglia atteggiamento. Scorretto associare il tema agli sbarci, non stiamo parlando di immigrazione illegale”. Risponde così il segretario del Pd, Enrico Letta, ai leader del centrodestra che hanno polemizzato contro la sua intenzione di portare avanti la battaglia per la concessione della cittadinanza ai figli degli immigrati nati in Italia. “Ci ragioneremo senza isterismo in Parlamento”, ha detto Letta durante la sua conferenza stampa in streaming all’Associazione stampa estera. Rivolgendosi a Matteo Salvini, che lo ha accusato di voler far cadere il governo, e a Giorgia Meloni, il segretario dem ha ribadito: “In italia, complice la propaganda della destra, si continua a ragionare anche su questi temi solo con propaganda, si racconta questa questione in modo sbagliato”.

Letta ha spiegato che con lo ius soli “si parla delle persone che sono italiane a tutti gli effetti, che sono nate qui e parlano italiano ed è giusto che abbiano un giorno la cittadinanza italiana” .E ha aggiunto: “Che sia ius soli o ius culturae si può ragionare, purché si arrivi a un risultato. Sono flessibile sugli strumenti – ha concluso – purché si arrivi a un risultato in tema di cittadinanza per chi nasce nel nostro Paese”.

Le critiche a Salvini

Durante la sua conferenza stampa Letta non ha risparmiato altre critiche al leader della Lega. “Invidio molto Matteo Salvini che ha una idea su tutto e che dice la sua su tutto, esattamente il modello tipico italiano tutti ct della Nazionale – ha ironizzato il segretario del Pd rispondendo a una domanda sull’adozione del vaccino russo Sputnik- Penso invece che la politica fatta così tutto sommato abbia fatto tanti danni. La pandemia ci ha dimostrato quanto sia importante fidarsi della scienza e di chi ha competenze e responsabilità di prendere le decisioni”.

Poi, parlando del sistema dei partiti in Italia, ha evidenziato che nel nostro Paese siamo di fronte a una “democrazia malata” e che il centrodestra (in particolare Lega e Fratelli d’Italia) sono partiti leaderistici, che “si identificano con il leader”. Ma il Pd, ha detto Letta, deve porsi come “terza via” rispetto a loro e a partiti come il Movimento 5 Stelle improntati a una gestione più orizzontale.

Infine, l’ultima stoccata al leader della Lega rispetto al suo appoggio al governo Draghi. “Noi, come Pd, non abbiamo nessun imbarazzo a sostenere Draghi perchè le sue parole sono in linea con quanto abbiamo sempre detto e fatto sull’Europa – ha chiarito il dem – E’ Salvini che deve motivare il suo sì al governo”.