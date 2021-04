J-Ax ha avuto il Covid-19, l’annuncio in video: “Uno dei periodi più brutti della mia vita”

Pubblicità

Pubblicità



https://video.repubblica.it/spettacoli-e-cultura/j-ax-ha-avuto-il-covid/385181/385909?rss

Copia

<iframe class=”rep-video-embed” src=”https://video.repubblica.it/embed/spettacoli-e-cultura/j-ax-ha-avuto-il-covid/385181/385909&width=640&height=360″ width=”640″ height=”360″ frameborder=”0″ scrolling=”no”></iframe>

Copia

“Avete visto che nell’ultimo mese ho condiviso molti momenti della mia vita, questo perché mi stava passando la mia vita davanti. Ho avuto il Covid. Non ne ho voluto parlare prima per rispetto, ci sono mezzo milione di positivi e migliaia di italiani sono ricoverati. Io sono un privilegiato e la mia voce poteva soffocare quella di italiani realmente in difficoltà, ma ho appena fatto un tampone molecolare che ha confermato che io, mia moglie e mio figlio siamo negativi quindi ho pensato che adesso fosse il momento di raccontarvi la mia storia”. Con queste parole il cantante ha svelato di essere stato colpito dal coronavirus. “È stato uno dei periodi più brutti della mia vita, il più brutto. Ho avuto momenti in cui sono stato male ma mai, mai come il Covid. È impossibile da spiegare, raga. Se non l’hai vissuto sulla tua pelle, è impossibile. È il peggior mal di testa della tua vita, io ho dovuto prendere 4 diversi farmaci per cercare di calmarlo e non funzionavano ed ero comunque steso a letto impossibilitato a muovermi. E lo stomaco ti si piega in due, sono tutte le ossa che non finiscono di farti male, tutto quello che…”, ha continuato J-Ax.

Video Instagram / j.axofficial





Go to Source

Tweet Share Pinterest