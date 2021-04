Jennifer Lopez sì, Liliana Segre no. La scelta sulla cittadinanza del comune di Gualdo Cattaneo

Pubblicità

Braccia aperte a Jennifer Lopez, ma per Liliana Segre il sindaco chiude le porte della città. Il consiglio comunale della piccola Gualdo Cattaneo, in provincia di Perugia, ha bocciato la mozione presentata dal gruppo di opposizione di centrosinistra, Territorio Comune, che proponeva di conferire la cittadinanza onoraria alla senatrice a vita sopravvissuta all’orrore del campo di concentramento di Auschwitz.

“Liliana Segre non può essere cittadina onoraria di Gualdo Cattaneo perché non ha legami storici con il territorio, non rappresenta il nostro Comune, non ha vissuto qui”, sono le parole del sindaco Enrico Valentini citate da una nota congiunta del gruppo consiliare di minoranza e della sezione Anpi di Bevagna. Ancora più netta la motivazione di voto contrario del consigliere di maggioranza Diego Leonardi, di fede leghista, che avrebbe invece bollato come “strumentalizzazione politica” la proposta di cittadinanza alla senatrice.

La chiusura del comune resta legata a questioni di procedura e di appartenenza territoriale, per il sindaco Valentini, che respinge al mittente le accuse di opposizione e Anpi. “Nel nostro statuto comunale – spiega il primo cittadino a Repubblica – non c’è ancora un regolamento per il conferimento delle cittadinanze onorarie. Queste, secondo il disciplinare del ministero dell’Interno, devono essere motivate da un legame territoriale diretto, che la senatrice Segre non ha con Gualdo Cattaneo”.

“Un conto – continua il primo cittadino – è conferire la cittadinanza onoraria, un altro è invitare una celebrità come Jennifer Lopez a venire nel nostro comune come cittadina. Un invito che certamente estendo anche a Liliana Segre”. Ma, al di là del regolamento, cosa avrebbe votato il sindaco se fosse stato possibile dare la cittadinanza alla senatrice a vita? “Mi sarei astenuto. Sono convintamente anticomunista e allo stesso modo antifascista – aggiunge Valentini – e il 25 aprile andrò alla commemorazione della brigata partigiana “Leoni e Innamorati”, che ha combattuto e resistito in questo territorio. Per loro, ad esempio, vedo i requisiti per il conferimento della cittadinanza onoraria”

Un sentimento opposto, invece, era scaturito dal palazzo comunale a gennaio dell’anno scorso, dopo che in un’intervista a Vanity Fair, la popstar latina Jennifer Lopez aveva manifestato il desiderio di vivere in Italia. “Amo Gualdo Cattaneo e sono certo che se verrai a vivere anche te nel nostro Comune non te ne andrai più”, scriveva sui social il sindaco Valentini in una lettera aperta alla cantante. Un post nel quale il primo cittadino sciorinava le specialità della zona, dalle “lumache alla pomontina” all’olio “unico e fenomenale”, al “cicotto” e alla “porchetta de ‘Guallo’”. Segreti, secondo Valentini, della longevità dei suoi concittadini, tra i quali ci sono “il 30% degli ultracentenari umbri”.

“Non c’è senso del pudore e tantomeno del ridicolo quando si nega la cittadinanza onoraria a Liliana Segre, perché non ha legami storici con il territorio, ma si invita invece la cantante Jennifer Lopez a prendere cittadinanza”, tuona il capogruppo regionale del Partito democratico, Tommaso Bori.

Insomma, lunga vita a J.Lo, ma per la senatrice eletta nei giorni scorsi alla presidenza della Commissione contro intolleranza e odio di Palazzo Madama a Gualdo Cattaneo non ci sarà posto.





