John Elkann: “Mio nonno farebbe subito il vaccino”

“Mio nonno sarebbe stato felice di ricevere questo vaccino realizzato a tempo di record”. E non si sarebbe fermato solo a quello, avrebbe cercato di fare di più. Il nipote John Elkann, presidente di Exor, Stellantis, Ferrari e Gedi, designato da Gianni Agnelli a raccoglierne l’eredità industriale, prova a immaginare che cosa avrebbe fatto l’Avvocato per combattere la pandemia e dare un suo contributo. Una riflessione che precede di pochi giorni il centenario della sua nascita, il 12 marzo del 1921.

Il Covid ha condizionato e limitato la possibilità di organizzare eventi per ricordare il presidente della Fiat e della Juventus, uomo simbolo del capitalismo italiano, scomparso grande intenditore di barche. Qualche volta si concedeva di primissima mattina una scappata a Beaulieu, dove teneva il famoso “Stealth”, chiamato come i cacciabombardieri invisibili, tutto nero nello scafo e nelle vele, ma con il vezzo della coperta in teak. Faceva qualche bordo e tornava a Torino per il pranzo. Nel 2001, nonostante la salute già precaria, volle a tutti i costi andare all’isola di Wight per i 150 anni della Coppa America. La passione per la vela lo portò a convincere, con la complicità di Cino Ricci, il principe Karim Aga Khan, presidente dello Yacht Club Costa Smeralda, a costruire Azzurra, che arrivò in semifinale nell’edizione del 1983 dell’America’s Cup.

L’avvocato era uno sciatore provetto e spericolato, si divertiva a mettere alla prova i suoi ospiti lasciandoli soli davanti a discese estremamente ardue. Dopo il successo dei Mondiali del Sestriere del 1997, di cui era stato presidente Giovannino Agnelli, ci fu l’idea di candidare Torino per le Olimpiadi, per le quali, ricorda Evelina Christillin presidente del Comitato per la candidatura, “anche Umberto Agnelli si spese moltissimo”. L’avvocato fece leva sui rapporti personali: con Jean Claude Killy e soprattutto con Juan Antonio Samaranch, eterno presidente del Cio, che, dopo il voto favorevole a Seul, disse: “Le Olimpiadi di Torino sono il regalo che ho fatto all’avvocato”. Per Gianni Agnelli fu il suggello del suo amore per Torino e per il suo territorio, quello che lo aveva unito così tanto a Enzo Ferrari. “Quando lo chiamai da Seul per annunciargli che avevamo vinto – ricorda ancora Christillin – lo sentii felice, come se avessimo conquistato la Champions. Quella volta ho capito che cosa volevano dire per lui Torino e le sue valli”.

il 24 gennaio del 2003. “Mio nonno avrebbe incoraggiato a usare l’ingegnosità per trovare soluzioni”, dice Elkann nell’intervista uscita oggi su La Stampa firmata dal direttore Massimo Giannini. Tante le iniziative editoriali. Un video con la voce di Ezio Mauro andrà in onda sulle piattaforme di Repubblica e di Gedi, mentre Will, il podcast di informazione di Instagram, racconterà la figura di Agnelli ai più giovani. Il 12 marzo il Venerdì uscirà con un’intervista di ricordo a Lapo Elkann e lo stesso giorno il ministero dello Sviluppo Economico emetterà anche un francobollo commemorativo.

Nell’intervista alla Stampa John Elkann tocca diversi temi, l’evoluzione dalla Fiat a Stellantis, i cambiamenti geopolitici internazionali degli ultimi vent’anni, il rapporto con l’Italia e con Torino, la Juve, la Ferrari, il futuro di Gedi, che edita Stampa e Repubblica, oltre ai ricordi famigliari e personali. Di fronte alla pandemia, al lockdown, alla crisi mondiale – sostiene Elkann – Gianni Agnelli avrebbe cercato di sostenere la ricerca e le menti più geniali per trovare il modo per combattere il virus. Fca, nel 2020, ha messo a disposizione manodopera e spazi per la produzione delle mascherine. E ci potrebbero essere altre collaborazioni, se il governo Draghi o il generale Figliuolo chiederanno un supporto per la vaccinazione. Un percorso che deve essere sostenuto, nella convinzione che il vaccino sia “un atto di fiducia in uno straordinario risultato della ricerca e della cooperazione internazionale”.

L’anniversario della nascita di Gianni Agnelli cade nell’anno della fusione tra Fiat-Chrysler e Peugeot. Per il nipote “Stellantis è un punto di partenza”, un passaggio che l’Avvocato aveva immaginato. Fu Agnelli a siglare nel 2000 l’accordo tra Fiat e General Motors, un’alleanza industriale che avrebbe dovuto portare ad altro. Il quadro è poi cambiato, ma la strategia, internazionale e globale, è rimasta la stessa. Elkann, con un doppio passaggio, prima Chrysler poi Psa, ha raggiunto l’obiettivo. “Mio nonno intuì e disse prima degli altri che nel mondo dell’auto sarebbero rimasti sei o sette grandi player globali. Oggi, con Stellantis, siamo uno di questi player. È un traguardo importante, ma è un punto di partenza, sicuramente non di arrivo”.

Juve e Ferrari erano le due grandi passioni dell’Avvocato. La domenica la passava allo stadio. Battute e soprannomi, come “Pinturicchio” per Del Piero, sono diventati celebri. “Sarebbe stato fiero e felice di vivere l’ultimo decennio: nove scudetti consecutivi, quasi il doppio dei cinque che lui visse da bambino negli anni Trenta”, dice Elkann. “Avrebbe sposato la scelta coraggiosa di mio cugino Andrea: dopo un decennio così ricco di grandi successi, puntare su un allenatore e una squadra giovane per costruire il futuro”.

Investire sui giovani, come si sta facendo in Ferrari. Il Cavallino Rampante avrebbe dato qualche amarezza in più al nonno in questo momento. Per il presidente della Casa di Maranello, Agnelli “sarebbe deluso, come lo siamo tutti noi tifosi della Ferrari. Ma io sono ottimista, perché abbiamo due piloti giovani: non sono “abituati a vincere”, ma hanno tanta voglia di allenarsi per vincere. Con la loro umiltà e determinazione stanno contagiando tutta la squadra”.





