Johnson: “Dal 12 aprile via a fase due, andrò al pub e mi berrò una birra”

“Grazie ancora a tutti voi per la vostra pazienza. Gli sforzi stanno pagando”. Lo ha detto il primo ministro britannico Boris Johnson annunciando la seconda fase della road map per contrastare la pandemia di Covid e confermando quindi a partire dal prossimo 12 aprile la riapertura di alcune attività commerciali. Fra queste anche le birrerie. “Io stesso lunedì andrò al pub e con cautela porterò una pinta di birra alle mie labbra”, ha detto Johnson, che ha poi lasciato anche intendere di stare pianificando il ripristino dei viaggi internazionali a partire dal 17 maggio: “Speriamo di poter ripartire con i viaggi internazionali dal 17 maggio, ma non voglio dare false speranze o sottovalutare le difficoltà che stiamo vedendo in alcuni dei paesi di destinazione in cui le persone potrebbero voler andare. Non vogliamo che il virus venga reimportato dall’estero. Chiaramente, c’è un’ondata in altre parti del mondo e dobbiamo essere consapevoli di questo, dobbiamo essere realistici”.

