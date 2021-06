Jovanotti, una canzone con Gianni Morandi: esce domani ‘L’allegria’

Pubblicità

Si intitola L’allegria, è il nuovo brano di Gianni Morandi, uscirà domani e ad annunciarlo su Instagram e ad annnunciarlo è Jovanotti che ha scritto la canzone, prodotta insieme a Rick Rubin, il produttore americano vincitore di dieci Grammy che per Lorenzo aveva già prodotto l’album Oh, vita! e il suo disco di cover Lorenzo sulla Luna.

L’allegria è stata registrata nello Shangri La, lo studio di Rubin a Malibu, “prima della chiusura di tutto” e segna il ritorno di Morandi dopo l’incidente dello scorso marzo, quando le ustioni che si era procurato cadendo su un rogo in campagna lo avevano costretto a un ricovero d’urgenza e a una lunga degenza. Nella foto, l’artista ha ancora una mano fasciata.

“Il pezzo del millennio” lo definisce Jovanotti nel suo post, in cui compare insieme a Morandi: “Siamo qui a mettere a punto gli ultimissimi dettagli per essere fuori tra poche ore”, scrive, aggiungendo che la canzone “è rimasta chiusa in un hard disc, senza una forma definitiva, fino al momento in cui l’ho fatta ascoltate nientemeno che a Gianni Morandi che con la sua interpretazione l’ha resa quello che sentirete da domani”.

“Per me – continua Lorenzo – è un onore immenso aver scritto per uno dei migliori di sempre, una leggenda per ogni generazione, e un uomo dal quale io imparo ogni secondo qualcosa. La cosa paradossale è che ho dato a Morandi uno dei miei pezzi preferiti tra quelli che avevo in cantiere, e quando la ascolto con la sua voce sento di appartenere all’energia di sto pezzo di rocknroll acrobatico più che se l’avessi cantata io. Ripartiamo!”.





