Juventus, Allegri: “Emozionato come la prima volta. Bonucci vice capitano? E’ andato via, ha perso i gradi…”

TORINO – Emozionato come il giorno del suo esordio in panchina “18 anni fa”, nonostante il palmares lo collochi al primo posto tra gli allenatori più vincenti del calcio italiano contemporaneo, ma sempre pungente come aveva abituato nella sua prima esperienza alla Juventus. Max Allegri è tornato a casa con un nuovo progetto a tinte bianconere, con l’obiettivo di vincere, come sempre quando si allena la Vecchia Signora, ma anche di valorizzare i tanti giovani calciatori in rosa guidati dai senatori dello spogliatoio: “Ronaldo, Chiellini e Bonucci devono essere valore aggiunto – ha spiegato l’allenatore al sesto anno sulla panchina bianconera -, portare esperienza, tecnica in campo ma anche essere esempio per i più giovani, per far capire cos’è la Juventus”. Bastone e carota, visto che dopo averlo messo tra i veterani del gruppo, è arrivata una frecciata diretta a Bonucci, celata dal sorriso ironico di Allegri, sulla questione della fascia da capitano: “Nella Juventus c’è una linea gerarchica, il capitano e il vice vengono decisi dagli anni di presenza. Chiellini è il più vecchio, Bonucci è il secondo ma se n’è andato e ha perso i gradi. Si azzera, quando uno decide una cosa… È andato via, è tornato e il capitano lo fa un altro. Se vuoi la fascia la compri e vai in piazza a giocare con la fascia. Ma Leo lo sa, infatti nell’ultimo anno mio il capitano l’hanno fatto anche Mandzukic, Khedira, e Leo è passato in fondo. Ora piano piano sta risalendo”.

La presentazione di Agnelli

A fianco di Allegri era presente Andrea Agnelli, esattamente come il 18 maggio 2019, quando le strade del tecnico e della Juventus si sono separate prima di ricongiungersi. Un processo decisionale lungo e non una scelta compiuta da un giorno all’altro. Soprattutto non una scelta di cuore ma la consapevolezza che Allegri sia l’uomo giusto per il nuovo progetto tecnico bianconero: “Ci siamo visti tantissime volte negli ultimi due anni – conferma il presidente bianconero -. Quando abbiamo deciso di apportare determinati cambiamenti, con Cherubini e Nedved abbiamo capito che la figura di Max era quella giusta”. Merito dei cinque scudetti in cinque anni, della mentalità vincente, della capacità di identificarsi e di calarsi completamente nel dna del club. Perché vincere alla Juve è un obbligo, ma nessuna vittoria è scontata ha affermato Agnelli, rispondendo neanche troppo velatamente a Sarri e al suo scudetto non festeggiato abbastanza a differenza del quarto posto di Pirlo secondo il tecnico toscano: “Max sa bene che ogni giorno si lavora per conquistare le vittorie e non è scontato. Pensarlo sarebbe un errore gravissimo. Chi pensa che i trofei degli ultimi anni sono stati meno apprezzati si sbaglia, dietro ogni trofeo e ogni annata c’è tantissimo sacrificio. Da quando sono qua non ho mai visto una vittoria scontata, le vittorie si ottengono con il sacrificio, con la fatica. Vincere non è per tutti, quindi chi ci riesce merita rispetto”. Chiudendo anche la querelle Chiellini, il cui rinnovo non è mai stato in dubbio: “Ho letto cose strane in questo periodo, però con Giorgio ci siamo sentiti l’ultima volta lunedì scorso. Mi sembra strano far tornare il capitano della tua squadra per firmare un contratto: non è mai stato in dubbio il suo rinnovo”.

Ronaldo e Dybala

La gioia del ritorno però non deve oscurare alcune questioni spinose sul futuro della Juventus. Dalla conferma di Ronaldo alla valorizzazione di Dybala dopo due anni di alti e bassi, da martedì, giorno in cui avrà a disposizione la squadra al completo con il ritorno dei nazionali, inizierà a costruire la Juventus che dovrà farsi trovare in corsa su tutti i fronti in primavera. Partendo dall’assunto che CR7 non è una scelta imposta, ma “un grandissimo campione, un giocatore straordinario e un ragazzo intelligente. Gli ho detto che è un anno importante, che sono molto contento di ritrovarlo e che ha una responsabilità maggiore perché tre anni fa avevamo una squadra più esperta”. Dybala ha già destato ottime impressioni, facendosi trovare in grande condizione fisica e mentale al raduno: “Paulo ha i numeri dalla sua parte, l’anno scorso non è stato straordinario, quest’anno può dimostrare il suo valore. Ho lasciato un ragazzo giovane e ho trovato un uomo (sarà anche vice-capitano, ndR): poi fa gol e ha giocate straordinarie, punto molto su di lui e da lui pretendo molto”. Iniziando dalle punizioni, fino a ieri monopolizzate da Ronaldo e che quest’anno verranno divise tra tutti: “Io cerco di sfruttare le caratteristiche. Ronaldo calcia da lontano, Dybala magari più vicino. Poi uno è destro, l’altro sinistro: se dovesse arrivare un destro calciante bravo, vedremo”. Una frase accompagnata dal sorriso sornione del tecnico, visto il chiaro riferimento a Pjanic.

Le nuove leve

Nonostante la Juve sia casa sua, non mancano le novità nella rosa bianconera. Giocatori che Allegri non ha mai allenato e che lo incuriosiscono molto: “Rabiot è un giocatore che ha qualità importanti e che deve segnare di più rispetto al passato, McKennie si vede che ha l’istinto del gol, è freddo sotto porta. Kulusevski è un ottimo giocatore, deve molto migliorare in fase realizzativa, ha un motore importante ed è un giocatore migliorabile. Ma prima datemi il tempo di vederlo, è arrivato ieri”. Una rosa che intriga l’allenatore, visto il potenziale a disposizione in zona gol (“Chiesa, Rabiot, Ronaldo, Morata, Dybala, McKennie, Chiesa, Bernardeschi: dobbiamo fare 75 gol tra le punte, i centrocampisti e i difensori”) e la missione di far crescere i giovani: “L’obiettivo è arrivare in fondo, vincere quanto più possibile e migliorare i giocatori, che è la cosa per cui sono stato chiamato”.

La corsa scudetto

Premesso che la Champions è un “desiderio da parte di tutti, per vincerla ci sono troppe componenti”, è lo scudetto che premia la regolarità e la cui quota vittoria è fissata dal tecnico a “86/88 punti”. Le avversarie, rispetto al passato, si sono rinforzate, prima di tutto in panchina con il ritorno di tecnici come Spalletti, Mourinho, Sarri e la presenza di allenatori bravi come Inzaghi e Pioli: “L’Inter è favorita perché ha vinto l’anno scorso, noi dobbiamo essere bravi a costruire un percorso. Il campionato sarà molto equilibrato, il Milan è cresciuto e sarà una delle favorite insieme all’Inter, alla Juve, al Napoli, alla Lazio, alla Roma. Sarà un bel campionato ma bisogna dare continuità per vincere”. Un ritorno alla Juventus preceduto dal no al Real Madrid, per la seconda volta in carriera: “Devo ringraziare il presidente Perez per l’opportunità che mi ha dato. Ma ho fatto riflessioni e ho scelto la Juve, un gesto d’amore verso il club. Sarà una squadra divertente da allenare ma bisogna vincere”.





