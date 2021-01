Juventus-Bologna 2-0, Arthur e McKennie fanno ripartire i bianconeri

Pubblicità

TORINO – Nell’indecifrabile andirivieni di questo campionato, una settimana dopo aver toccato a San Siro il punto più basso la Juve è di nuovo saldamente in corsa per lo scudetto, visto che dopo il 2-0 al Bologna è in potenza a soli quattro punti dal Milan e a due dall’Inter, la squadra che le aveva appena dato una lezione. Tra Supercoppa e serie A, Pirlo è riuscito a mettersi in fretta alle spalle ogni avvisaglia di crisi, anche se sul piano del gioco l’imperfezione continua a balzare all’occhio: la sfida con Mihajlovic è stata divertente, ma per il semplice fatto che né l’una né l’altra formazione hanno prestato la minima attenzione alla tattica, concedendosi una di quelle partite alla “come viene viene”, con un attacco di qua e uno di là, in spensierata allegria. Ha vinto la Juve perché è più forte, ma anche perché il gol a conti fatto decisivo, quello dell’1-0, è stato un colpo di fortuna: il tiro senza pretese di Arthur, che è pure goffamente scivolato mentre calciava, ha incocciato su uno stinco di Schouten prendendo la direzione opposta a quella che Skorupski aveva immaginato. Su quella rete, la Juve ha potuto impostare una divertente gara di contropiede. I due portieri sono stati i migliori in campo e questo spiega la ristrettezza del punteggio: poteva tranquillamente essere una partita da 4-3. In ogni caso è giusto che l’abbia vinta la Juve, nel complesso più pericolosa del Bologna.

Botta e risposta

È stata una sfida senza pause. La Juve ha segnato pochi secondi dopo che Soriano non aveva trovato la deviazione vincente nell’area piccola, dall’altra parte del campo. E la partita ha seguito sempre un identico canovaccio, con il Bologna a cercare il pareggio, e ad avvicinarlo più di una volta, e la Juve a scapicollarsi in contropiede negli spazi che la difesa altissima di Mihajlovic abitualmente lascia. Ma anche i bianconeri hanno concesso moltissimo, ribadendo uno dei difetti più costanti di questa stagione: a difesa schierata la Juve lascia sempre molto fare agli avversari e nella propria metà campo perde del tutto l’aggressività che invece manifesta in quella altrui. La prima mezzora è stata comunque di marca juventina, nonostante gli sbagli degli attaccanti (Pirlo ha di nuovo preferito Kulusevski, che s’è visto poco, a Morata), il più grave dei quali al 28′, quando prima Ronaldo e poi lo sciagurato Bernardeschi hanno tirato addosso a Skorupski, comunque prontissimo di riflessi. Al 32′ è stato Cuadrado a sprecare una situazione di quattro contro tre in ripartenza e a quel punto ha cominciato a salire di tono il Bologna, che ha dominato a cavallo dei due tempi.

Szczesny il salvatore

Il Bologna ha mancato il pari al 39′, quando Orsolini ha liberato al tiro Soriano, che però ha sbagliato, seppur di poco, quello che somigliava a un rigore in movimento. Dopo l’intervallo è stato invece decisivo Szczesny, che al 48′ ha fatto un mezzo miracolo disinnescando un clamoroso tentativo di autorete, con un’assurda inzuccata all’indietro, di Cuadrado. Il portiere s’è ripetuto poco dopo su Orsolini fino a che, intorno al quarto d’ora della ripresa, s’è esaurito il momento migliore del Bologna, che in quella fase era riuscito anche ad evitare le ripartenze dei bianconeri, zavorrati da un’altra giornata di scarsa vena di Ronaldo (e di Kukusesvki, presto dirottato in fascia al posto di Bernardeschi, con Morata di punta).

Bomber McKennie

Man mano che la pressione del Bologna è calata, la Juve ha ripreso a sciorinare contropiede, ma un po’ la giornata moscia delle punte e un po’ lo stato di grazia di Skorupski, bravissimo su Cuadrado Morata e Szczesny tra il 60′ e il 72′, hanno rinviato la sentenza. A risolvere l’incertezza ci ha pensato McKennie, al quarto gol stagionale, tutti segnati con il piglio dell’attaccante puro: l’americano è uscito da una serie di blocchi (Dominguez il più colpevole, tra i difensori del Bologna) per andare a incornare u corner da destra di Cuadrado. La partita è finita, almeno per le velleità del Bologna, mentre Skorupski è riuscito a impedire il gol prima a Rabiot e poi a Ronaldo con alte due parate di alto livello.

Le proteste

Tre episodi hanno fatto discutere: la Juve ha reclamato un rigore in avvio per uno sgambetto di Vignato a Cuadrado, ignorato dall’arbitro Sacchi così come una gomitata di Chiellini a Tomiyasu e un intervento di Danilo su Orsolini nell’altra area, sempre nel primo tempo. Nel secondo, i rossoblù si sono lamentati per un giallo risparmiato ad Arthur: sarebbe stato il secondo. Tutti episodi al limite, in ogni caso.

Juventus-Bologna 2-0 (1-0)

Juventus (4-4-2) Szczesny; Cuadrado, Bonucci (33′ st De Ligt), Chiellini, Danilo Lu.; McKennie (47′ st Demiral), Bentancur, Arthur (33′ st Rabiot), Bernardeschi (24′ st Morata); Kulusevski (33′ st Ramsey), Ronaldo (31 Pinsoglio, 77 Buffon, 22 Chiesa, 36 Di Pardo, 37 Dragusin, 38 Frabotta, 41 Fagioli). All. Pirlo.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri (1′ st Soumaoro), Tomiyasu, Danilo La., Dijks (31′ st Palacio); Schouten, Svanberg (19′ st Dominguez); Orsolini (31′ st Olsen), Soriano, Vignato (1′ st Sansone); Barrow (1 Da Costa, 20 Breza, 3 Hickey, 6 Paz, 16 Poli, 18 Baldursson). All. Mihajlovic.

Arbitro: Sacchi di Macerata.

Reti: nel pt 15′ Arthur, nel st 26′ McKennie.

Note – Angoli: 7-6 per la Juventus. Recupero: 2′ e 3′. Ammoniti: Vignato, Kulusevski, Chiellini, Arthur e Dijks per gioco falloso





