Juventus-Cesena 1-0: segui l’amichevole in diretta

21′ – Altro numero di Soulé ma poi Pjaca perde l’attimo giusto per crossare

19′ – Correia per Ranocchia ma la difesa romagnola ha la meglio

16′ – McKennie per Pjaca che prova il tiro ma viene murato. Poi ancora Pjaca che a due passi dalla porta conclude out

14′ – Corner Cesena, sponda aerea ma Perin esce bene in presa

13′ – Buona punizione del Cesena ma in area Rugani di testa respinge in angolo

11′ – Bel cross dalla sinistra di Ranocchia ma in area non arriva nessuno. Poi ci prova dalla distanza De Sciglio: sul fondo

10′ – Punizione di Ardizzone col destro: palla alta

9′ – Fallo su Zecca di De Winter e punizione dal limite per il Cesena

7′ – Soulé appoggia a Miretti: destro dal limite, ma pallone alto

6′ – Ci prova Correia da buona posizione! Nardi respinge

LA RETE – Bella azione veloce con Correia che dal fondo sinistro serve McKennie che appoggia a De Winter: destro e gol

5′ – DE WINTER!!! Juventus in vantaggio 1-0

4′ – Ranocchia cerca l’apertura a destra ma regala una rimessa laterale al Cesena

3′ – Sinistro da fuori di Soulé con palla larga di poco1′ –

Pressione alta del Cesena in questo avvio di match

SI COMINCIA – Calcio d’inizio del Cesena. Intanto Frabotta, Fagioli e Di Pardo non partecipano all’amichevole perché puniti da Allegri per un ritardo in allenamento

LA PARTITA – Prima amichevole stagionale per la Juventus dell’Allegri-bis che manda in campo questo undici contro il Cesena, formazione di serie C: Perin; De Winter, Dragusin, Rugani, De Sciglio; McKennie, Miretti, Ranocchia; Soulé, Pjaca, Felix Correia. Tante assenze tra i bianconeri con Dybala e De Graca out per affaticamento, Demiral perché rientrato da pochi giorni, così come Szczesny che è tornato venerdì, mentre molti nazionali che hanno disputato gli Europei o la Coppa America sono ancora in vacanza